Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО

Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО
У Ковельському МТМО встановили нову роботизовану систему нейрореабілітації, завдяки якій підвищився рівень надання послуг хворим з неврологічними та ортопедичними патологіями.

Про це повідомили на сторінці медустанови.

У стаціонарному реабілітаційному відділенні центральної районної лікарні встановлено нову сучасну систему Luna EMG від компанії EGZOTech (Польща). Придбання такого високотехнологічного обладнання є вкрай важливим саме зараз, коли переважна більшість пацієнтів відділення - військовослужбовці з наслідками важких поранень, контузій, ампутацій.
Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО

Luna EMG – це багатофункціональний реабілітаційний робот-тренажер, який використовується для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок, покращення нервово-м’язової координації, діапазону рухів і м’язової сили.

Унікальність цього обладнання - поєднання активного, пасивного та роботизованого тренування з біологічним зворотнім зв’язком на основі електроміографії, навіть якщо візуально рух кінцівкою ще не є помітним. Завдяки цьому підвищується кількість рухових здібностей, активується більше м’язів, ніж це можливо при ручному тренуванні.
Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО


Особливо ефективна така реабілітація для:

хворих з наслідками травм головного та спинного мозку;
розсіяним склерозом;
спінальною м’язовою атрофією;
неврологічними розладами;
переломами кісток;
на ранніх стадіях відновлення після травм та ортопедичних операцій.
Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО
Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО

Клінічно слабким пацієнтам робот допомагає виконувати рухи за межами їхніх можливостей і швидше повернути втрачені функції.
За допомогою Luna EMG можна виконувати ізокінетичні, пропріоцептивні вправи, вправи з ваговим і пружним опором. Щоб заняття на тренажері не були рутинними, його можна запрограмувати на інтерактивні реабілітаційні ігри, які зацікавлять пацієнтів, особливо дітей.
Волинська лікарня придбала робот-тренажер для реабілітації військових. ФОТО

Luna EMG значно полегшує роботу фахівців. Завдяки індивідуальним автоматизованим програмам система сама контролює процес терапії, генерує клінічні звіти та зберігає інформацію окремими файлами.
Впровадження найсучасніших методів реабілітації наших захисників, відновлення їхнього здоров’я – важливий крок до наближення Перемоги.

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Теги: Волинь, Ковель, медицина, реабілітація
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