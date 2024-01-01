Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 08:25
Орден «За мужність» ІІІ ступеня сьогодні отримала мама захисника Вадима Шеремети, котрий віддав за Україну найдорожче – життя.
Про це повідомляє газета "Нове життя".
Згорьованій жінці нагороду сина вручили та висловили слова співчуття начальник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
Нагадаємо, 4 січня 2023 року внаслідок штурмових дій з боку противника на території Донецької області загинув солдат, старший стрілець механізованого відділення, житель села Гірки Вадим Шеремета, 1990 року народження.
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Про це повідомляє газета "Нове життя".
Згорьованій жінці нагороду сина вручили та висловили слова співчуття начальник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
Нагадаємо, 4 січня 2023 року внаслідок штурмових дій з боку противника на території Донецької області загинув солдат, старший стрілець механізованого відділення, житель села Гірки Вадим Шеремета, 1990 року народження.
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