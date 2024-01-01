Під час бою у Вовчанську куля застрягла у службовому посвідченні прикордонника. ФОТО





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На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.



Побратимам вдалося швидко його евакуювати і наразі життю воїна нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Службове посвідчення затримало кулю, яка могла вбити прикордонника під час бою у Вовчанську на Харківщині.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.Побратимам вдалося швидко його евакуювати і наразі життю воїна нічого не загрожує.

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