Під час бою у Вовчанську куля застрягла у службовому посвідченні прикордонника. ФОТО
Сьогодні, 07:34
Службове посвідчення затримало кулю, яка могла вбити прикордонника під час бою у Вовчанську на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.
Побратимам вдалося швидко його евакуювати і наразі життю воїна нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.
Побратимам вдалося швидко його евакуювати і наразі життю воїна нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час бою у Вовчанську куля застрягла у службовому посвідченні прикордонника. ФОТО
Сьогодні, 07:34
Чи вважається врученою вкинута у поштову скриньку повістка
Сьогодні, 03:41
Волинянин отримав відзнаку міністра оборони. ФОТО
Сьогодні, 02:17