За добу захисники знищили ще 1520 окупантів
Сьогодні, 09:20
488 460 окупантів знищили українські воїни від початку повномасштабного вторгнення.
Про це йдеться у зведеннні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,
- танків ‒ 7529 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,
- артилерійських систем – 12565 (+27) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
- спеціальна техніка / ‒ 2062 (+1).
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Про це йдеться у зведеннні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,
- танків ‒ 7529 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,
- артилерійських систем – 12565 (+27) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
- спеціальна техніка / ‒ 2062 (+1).
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