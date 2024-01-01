За добу захисники знищили ще 1520 окупантів





Про це йдеться у зведеннні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,



- танків ‒ 7529 (+19) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,



- артилерійських систем – 12565 (+27) од,



- РСЗВ – 1070 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,



- літаків – 351 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),



- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,



- спеціальна техніка / ‒ 2062 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 488 460 окупантів знищили українські воїни від початку повномасштабного вторгнення.Про це йдеться у зведеннні Генштабу.- особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,- танків ‒ 7529 (+19) од,- бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,- артилерійських систем – 12565 (+27) од,- РСЗВ – 1070 (+0) од,- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,- літаків – 351 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,- спеціальна техніка / ‒ 2062 (+1).

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