За добу захисники знищили ще 1520 окупантів

За добу захисники знищили ще 1520 окупантів
488 460 окупантів знищили українські воїни від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у зведеннні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,

- танків ‒ 7529 (+19) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,

- артилерійських систем – 12565 (+27) од,

- РСЗВ – 1070 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,

- літаків – 351 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),

- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,

- спеціальна техніка / ‒ 2062 (+1).

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Теги: Україна, росія, війна
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