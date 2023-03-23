Де у Луцьку й на Волині сьогодні не буде світла. Графік

Де у Луцьку й на Волині сьогодні не буде світла. Графік
У четвер, 16 травня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 16 травня з 00:00.

Як застосовуються ГПВ?Диспетчер «НЕК «Укренерго» прогнозує дефіцит електроенергії в об’єднаній енергетичній системі на наступний день і повідомляє диспетчеру «Волиньобленерго» обсяг обмежень сьогодні на завтра (мегавати на які потрібно зменшити споживання), що означає надання команди для обленерго про початок застосування черг графіку погодинних вимкнень.

ГПВ враховують потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури.

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

"Просимо волинян раціонально споживати електроенергію. В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності", - наголошують енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Волинь, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18-річний зрадник допомагав росіянам готувати новий наступ на Харківщину, - СБУ
Сьогодні, 10:30
На Волині нарахували 168 гектарів стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 10:10
Де у Луцьку й на Волині сьогодні не буде світла. Графік
Сьогодні, 10:00
Заборона бити зброєю США по рф підриває здатність України захищатися на Харківщині, - ISW
Сьогодні, 09:50
За добу захисники знищили ще 1520 окупантів
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
29 та 30 березня частина Луцька і кілька прилеглих сіл тимчасово залишаться без світла 29 та 30 березня частина Луцька і кілька прилеглих сіл тимчасово залишаться без світла
23 березень, 2023, 14:28
Де завтра, 26 грудня, у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІКИ Де завтра, 26 грудня, у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІКИ
25 грудень, 2022, 21:24
Де сьогодні на Волині вимикатимуть світло: графік Де сьогодні на Волині вимикатимуть світло: графік
08 листопад, 2022, 08:54
Волинян просять допомогти у відновленні електроенергії Волинян просять допомогти у відновленні електроенергії
23 жовтень, 2022, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині помер настоятель храму
Сьогодні, 10:50
 0
18-річний зрадник допомагав росіянам готувати новий наступ на Харківщину, - СБУ
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині нарахували 168 гектарів стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 10:10
 0
Де у Луцьку й на Волині сьогодні не буде світла. Графік
Сьогодні, 10:00
 0
Заборона бити зброєю США по рф підриває здатність України захищатися на Харківщині, - ISW
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8