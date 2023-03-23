Де у Луцьку й на Волині сьогодні не буде світла. Графік





Про це



НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 16 травня з 00:00.



Як застосовуються ГПВ?Диспетчер «НЕК «Укренерго» прогнозує дефіцит електроенергії в об’єднаній енергетичній системі на наступний день і повідомляє диспетчеру «Волиньобленерго» обсяг обмежень сьогодні на завтра (мегавати на які потрібно зменшити споживання), що означає надання команди для обленерго про початок застосування черг графіку погодинних вимкнень.



ГПВ враховують потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури.



Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



"Просимо волинян раціонально споживати електроенергію. В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності", - наголошують енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 16 травня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 16 травня з 00:00.Як застосовуються ГПВ?Диспетчер «НЕК «Укренерго» прогнозує дефіцит електроенергії в об’єднаній енергетичній системі на наступний день і повідомляє диспетчеру «Волиньобленерго» обсяг обмежень сьогодні на завтра (мегавати на які потрібно зменшити споживання), що означає надання команди для обленерго про початок застосування черг графіку погодинних вимкнень.ГПВ враховують потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго»."Просимо волинян раціонально споживати електроенергію. В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності", - наголошують енергетики.

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