Заборона бити зброєю США по рф підриває здатність України захищатися на Харківщині, - ISW





Про це пише



У звіті зазначають, що Гельсінська комісія США заявила, що Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах росії на тлі триваючої наступальної операції Росії в Харківській області з боку Росії, хоча американські офіційні особи продовжують висловлювати небажання підтримувати такі удари.



Гельсінська комісія США переконана, Штати повинні "не тільки дозволити, але й заохочувати" українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і дислокуються в прикордонних районах росії. При цьому в комісії додали, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну.



ISW оцінив, що обмеження США здатності України бити по військових цілях в Росії створили в прикордонних районах Росії пристанище, звідки російські літаки можуть завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських позиціях і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.



"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", – наголошують аналітики.



Обмеження адміністрації Байдена на використання зброї американського виробництва на території росії діє з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.



У травні уряд Великої Британії зняв аналогічне обмеження на використання британської зброї на території росії, про що заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва.



Україна вже кілька місяців завдає ударів по території росії, використовуючи власні невеликі безпілотники для атак на нафтові об'єкти. Але офіційні особи в Києві наполягають на тому, що їм потрібні більш потужні американські ракети, щоб прорвати російську протиповітряну оборону вздовж кордону.



Українські парламентарі у США роблять нові спроби змусити адміністрацію президента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ударів по території росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що заборона Штатів завдавати ударів наданою зброєю по військових цілях в Росії підриває здатність України захищатися від наступальних операцій окупантів на півночі Харківської області.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.У звіті зазначають, що Гельсінська комісія США заявила, що Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах росії на тлі триваючої наступальної операції Росії в Харківській області з боку Росії, хоча американські офіційні особи продовжують висловлювати небажання підтримувати такі удари.Гельсінська комісія США переконана, Штати повинні "не тільки дозволити, але й заохочувати" українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і дислокуються в прикордонних районах росії. При цьому в комісії додали, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну.ISW оцінив, що обмеження США здатності України бити по військових цілях в Росії створили в прикордонних районах Росії пристанище, звідки російські літаки можуть завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських позиціях і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій."Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", – наголошують аналітики.Обмеження адміністраціїна використання зброї американського виробництва на території росії діє з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.У травні уряд Великої Британії зняв аналогічне обмеження на використання британської зброї на території росії, про що заявив міністр закордонних справ Великої Британіїпід час візиту до Києва.Україна вже кілька місяців завдає ударів по території росії, використовуючи власні невеликі безпілотники для атак на нафтові об'єкти. Але офіційні особи в Києві наполягають на тому, що їм, щоб прорвати російську протиповітряну оборону вздовж кордону.Українські парламентарі у США роблять нові спроби змусити адміністрацію президента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ударів по території росії.

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