На Волині нарахували 168 гектарів стихійних сміттєзвалищ





Про це в коментарі Світлана Думська. З її слів, найбільше несанкціонованих звалищ зафіксували на територіях лісових господарств Володимир-Волинської філії, Камінь-Каширської, Ківерцівської та Ратнівської.



Території зі стихійним сміттям, зазначила Світлана Думська, оперативно прибирають працівники лісової охорони самостійно або спільно з громадами.



"Громади зацікавлені в очищенні територій від сміття і також допомагають виявляти такі сміттєзвалища. Інспекції, коли лісова охорона робить об'їзди або виявляє звалища за допомогою відеокамер, відбуваються на постійній основі", — додала речниця Поліського лісового офісу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісових масивах і прилеглих територіях, що межують із держлісфондом, на території Волинської області станом на травень виявили 168 гектарів стихійних сміттєзвалищ.Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Поліського лісового офісу. З її слів, найбільше несанкціонованих звалищ зафіксували на територіях лісових господарств Володимир-Волинської філії, Камінь-Каширської, Ківерцівської та Ратнівської.Території зі стихійним сміттям, зазначила Світлана Думська, оперативно прибирають працівники лісової охорони самостійно або спільно з громадами."Громади зацікавлені в очищенні територій від сміття і також допомагають виявляти такі сміттєзвалища. Інспекції, коли лісова охорона робить об'їзди або виявляє звалища за допомогою відеокамер, відбуваються на постійній основі", — додала речниця Поліського лісового офісу.

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