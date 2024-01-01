На Волині нарахували 168 гектарів стихійних сміттєзвалищ

На Волині нарахували 168 гектарів стихійних сміттєзвалищ
У лісових масивах і прилеглих територіях, що межують із держлісфондом, на території Волинської області станом на травень виявили 168 гектарів стихійних сміттєзвалищ.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська. З її слів, найбільше несанкціонованих звалищ зафіксували на територіях лісових господарств Володимир-Волинської філії, Камінь-Каширської, Ківерцівської та Ратнівської.

Території зі стихійним сміттям, зазначила Світлана Думська, оперативно прибирають працівники лісової охорони самостійно або спільно з громадами.

"Громади зацікавлені в очищенні територій від сміття і також допомагають виявляти такі сміттєзвалища. Інспекції, коли лісова охорона робить об'їзди або виявляє звалища за допомогою відеокамер, відбуваються на постійній основі", — додала речниця Поліського лісового офісу.

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Теги: Волинь, сміттєзвалища
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