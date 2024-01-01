На Волині помер настоятель храму
Сьогодні, 10:50
Помер настоятель Свято-Успенського храму с. Старий Порицьк протоієрей Ярослав Мельничук.
Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
"16 травня 2024 року, на 76-му році життя, відійшов до Господа благочинний Іваничівського благочиння, настоятель Свято-Успенського храму с. Старий Порицьк митрофорний протоієрей Ярослав Мельничук", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день і час поховання буде опубліковано згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
"16 травня 2024 року, на 76-му році життя, відійшов до Господа благочинний Іваничівського благочиння, настоятель Свято-Успенського храму с. Старий Порицьк митрофорний протоієрей Ярослав Мельничук", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день і час поховання буде опубліковано згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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