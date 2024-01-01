На Волині помер настоятель храму





Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.



"16 травня 2024 року, на 76-му році життя, відійшов до Господа благочинний Іваничівського благочиння, настоятель Свято-Успенського храму с. Старий Порицьк митрофорний протоієрей Ярослав Мельничук", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день і час поховання буде опубліковано згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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