На Волині помер настоятель храму

На Волині помер настоятель храму
Помер настоятель Свято-Успенського храму с. Старий Порицьк протоієрей Ярослав Мельничук.

Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.

"16 травня 2024 року, на 76-му році життя, відійшов до Господа благочинний Іваничівського благочиння, настоятель Свято-Успенського храму с. Старий Порицьк митрофорний протоієрей Ярослав Мельничук", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день і час поховання буде опубліковано згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: Волинь, настоятель, смерть
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