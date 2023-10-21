Війська росії просунулися не більш як на 8 кілометрів на півночі Харківщини, - ISW





Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає



Експерти зазначають, що темпи наступальних операції росії на півночі Харківської області знижуються після того, як ворог спочатку захопив райони, які, за словами українських офіційних осіб, були менш захищеними.



Президент України Володимир Зеленський та військові заявили, що Сили оборони частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області.



Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук’янців і Вовчанська, щоб створити плацдарми для подальшого просування, однак українські контратаки, удари артилерією та безпілотниками заважають окупантам закріпитися в цих районах.



Представники Харківської обладміністрації заявили 15 травня, що постійні обстріли унеможливлюють встановлення укріплень у межах 3-5 кілометрів від кордону з росією, тож першу і другу лінії оборони побудували на відстані 12-13 км та 20 км відповідно.



Аналітики вважають, що російські війська просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону у північній частині Харківщини.



«З 10 травня російські війська змогли досягти тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де українські війська цілеспрямовано не створювали значних оборонних ліній, і наразі, схоже, надають перевагу створенню «буферної зони», а не глибокому проникненню на територію Харківської області», - йдеться у звіті.



В ISW зазначили, що окупанти, які діють з території росії, можуть завдавати артилерійських ударів по українських позиціях поблизу кордону, тоді як заборони на використання наданих Заходом систем озброєнь для ударів по тилових районах рф роблять українські стаціонарні оборонні позиції поблизу кордону вразливими і, можливо, "такими, що не можуть бути захищені".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська просунулися не більш як на 8 кілометрів від кордону у північній частині Харківської області і мають намір створити «буферну зону».Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ Експерти зазначають, що темпизнижуються після того, як ворог спочатку захопив райони, які, за словами українських офіційних осіб, були менш захищеними.Президент Українита військові заявили, що Сили оборони частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області.Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»заявив, що російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук’янців і Вовчанська, щоб створити плацдарми для подальшого просування, однак українські контратаки, удари артилерією та безпілотниками заважають окупантам закріпитися в цих районах.Представники Харківської обладміністрації заявили 15 травня, що постійні обстріли унеможливлюють встановлення укріплень у межах 3-5 кілометрів від кордону з росією, тож першу і другу лінії оборони побудували на відстані 12-13 км та 20 км відповідно.Аналітики вважають, що російські війська просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону у північній частині Харківщини.«З 10 травня російські війська змогли досягти тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де українські війська цілеспрямовано не створювали значних оборонних ліній, і наразі, схоже, надають перевагу створенню «буферної зони», а не глибокому проникненню на територію Харківської області», - йдеться у звіті.В ISW зазначили, що окупанти, які діють з території росії, можуть завдавати артилерійських ударів по українських позиціях поблизу кордону, тоді як заборони на використання наданих Заходом систем озброєнь для ударів по тилових районах рф роблять українські стаціонарні оборонні позиції поблизу кордону вразливими і, можливо, "такими, що не можуть бути захищені".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію