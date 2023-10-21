Війська росії просунулися не більш як на 8 кілометрів на півночі Харківщини, - ISW

Війська росії просунулися не більш як на 8 кілометрів на півночі Харківщини, - ISW
Російські війська просунулися не більш як на 8 кілометрів від кордону у північній частині Харківської області і мають намір створити «буферну зону».

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

Експерти зазначають, що темпи наступальних операції росії на півночі Харківської області знижуються після того, як ворог спочатку захопив райони, які, за словами українських офіційних осіб, були менш захищеними.

Президент України Володимир Зеленський та військові заявили, що Сили оборони частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук’янців і Вовчанська, щоб створити плацдарми для подальшого просування, однак українські контратаки, удари артилерією та безпілотниками заважають окупантам закріпитися в цих районах.

Представники Харківської обладміністрації заявили 15 травня, що постійні обстріли унеможливлюють встановлення укріплень у межах 3-5 кілометрів від кордону з росією, тож першу і другу лінії оборони побудували на відстані 12-13 км та 20 км відповідно.

Аналітики вважають, що російські війська просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону у північній частині Харківщини.

«З 10 травня російські війська змогли досягти тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де українські війська цілеспрямовано не створювали значних оборонних ліній, і наразі, схоже, надають перевагу створенню «буферної зони», а не глибокому проникненню на територію Харківської області», - йдеться у звіті.
Війська росії просунулися не більш як на 8 кілометрів на півночі Харківщини, - ISW

В ISW зазначили, що окупанти, які діють з території росії, можуть завдавати артилерійських ударів по українських позиціях поблизу кордону, тоді як заборони на використання наданих Заходом систем озброєнь для ударів по тилових районах рф роблять українські стаціонарні оборонні позиції поблизу кордону вразливими і, можливо, "такими, що не можуть бути захищені".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна, Харківщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як створити корпоративний стиль за допомогою принтів на рюкзаках
Сьогодні, 11:37
Аварія в Луцьку: маршрутка підрізала інші автівки
Сьогодні, 11:34
Війська росії просунулися не більш як на 8 кілометрів на півночі Харківщини, - ISW
Сьогодні, 11:20
На аеродромі у Криму знищили два літаки МіГ-31 та новітню систему ППО, - ЗМІ
Сьогодні, 11:00
На Волині помер настоятель храму
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Російські окупанти вночі вдарили по полігону рятувальників у Харківській області Російські окупанти вночі вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
07 березень, 09:31
Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: є загиблі
21 жовтень, 2023, 23:44
На Куп’янщині з 37 населених пунктів розпочалась обов’язкова евакуація На Куп’янщині з 37 населених пунктів розпочалась обов’язкова евакуація
10 серпень, 2023, 12:32
На деокупованих частинах Харківщини вже виявили тисячу тіл. Серед загиблих – цивільні, бійці ЗСУ та окупанти На деокупованих частинах Харківщини вже виявили тисячу тіл. Серед загиблих – цивільні, бійці ЗСУ та окупанти
20 липень, 2023, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Наша вишиванка – піксель»: як відзначили свято волинські воїни на фронті
Сьогодні, 12:25
 0
Плани росіян закріпитись у Вовчанську - зірвані, - Генштаб
Сьогодні, 12:10
 0
Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото
Сьогодні, 11:52
 0
Як створити корпоративний стиль за допомогою принтів на рюкзаках
Сьогодні, 11:37
 0
Аварія в Луцьку: маршрутка підрізала інші автівки
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8