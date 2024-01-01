Аварія в Луцьку: маршрутка підрізала інші автівки
Сьогодні, 11:34
На проспекті Молоді в обласному центрі Волині сьогодні, 16 травня, сталася аварія за участю маршрутного автобуса № 9.
Про це пише Конкурент.
ДТП сталася зранку 16 травня на проспекті Молоді в Луцьку.
За інформацією очевидців, автобус «підрізав» інші автомобілі, внаслідок чого відбулося зіткнення.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Рух транспорту ускладнений.
Більше інформації – згодом.
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Про це пише Конкурент.
ДТП сталася зранку 16 травня на проспекті Молоді в Луцьку.
За інформацією очевидців, автобус «підрізав» інші автомобілі, внаслідок чого відбулося зіткнення.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Рух транспорту ускладнений.
Більше інформації – згодом.
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