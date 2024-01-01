Аварія в Луцьку: маршрутка підрізала інші автівки

сталася аварія за участю маршрутного автобуса № 9.



Про це пише



ДТП сталася зранку 16 травня на проспекті Молоді в Луцьку.



За інформацією очевидців, автобус «підрізав» інші автомобілі, внаслідок чого відбулося зіткнення.



Наразі інформації про постраждалих немає.



Рух транспорту ускладнений.



Більше інформації – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Молоді в обласному центрі Волині сьогодні, 16 травня,за участю маршрутного автобуса № 9.Про це пише Конкурент ДТП сталася зранку 16 травня на проспекті Молоді в Луцьку.За інформацією очевидців, автобус «підрізав» інші автомобілі, внаслідок чого відбулося зіткнення.Наразі інформації про постраждалих немає.Рух транспорту ускладнений.Більше інформації – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію