Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото
Сьогодні, 11:52
З початку евакуаційних заходів поліцейські евакуювали 2565 цивільних мешканців прикордонних населених пунктів Харківщини.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Евакуаційні екіпажі під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими обстрілами вивозять громадян у безпечні місця.
росіяни продовжують тероризувати мешканців Харківської області.
«Нагадуємо, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції», - зазначили у Нацполіції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Евакуаційні екіпажі під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими обстрілами вивозять громадян у безпечні місця.
росіяни продовжують тероризувати мешканців Харківської області.
«Нагадуємо, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції», - зазначили у Нацполіції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Плани росіян закріпитись у Вовчанську - зірвані, - Генштаб
Сьогодні, 12:10
Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото
Сьогодні, 11:52
Як створити корпоративний стиль за допомогою принтів на рюкзаках
Сьогодні, 11:37
Аварія в Луцьку: маршрутка підрізала інші автівки
Сьогодні, 11:34