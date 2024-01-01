Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото

евакуаційних заходів поліцейські евакуювали 2565 цивільних мешканців прикордонних населених пунктів Харківщини.



Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.



Евакуаційні екіпажі під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими обстрілами вивозять громадян у безпечні місця.



росіяни продовжують тероризувати мешканців Харківської області.



«Нагадуємо, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції», - зазначили у Нацполіції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початкуполіцейські евакуювали 2565 цивільних мешканців прикордонних населених пунктів Харківщини.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Евакуаційні екіпажі під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими обстрілами вивозять громадян у безпечні місця.росіяни продовжують тероризувати мешканців Харківської області.«Нагадуємо, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції», - зазначили у Нацполіції.

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