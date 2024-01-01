Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото

Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото
З початку евакуаційних заходів поліцейські евакуювали 2565 цивільних мешканців прикордонних населених пунктів Харківщини.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Евакуаційні екіпажі під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими обстрілами вивозять громадян у безпечні місця.
Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото

росіяни продовжують тероризувати мешканців Харківської області.
Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото

«Нагадуємо, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції», - зазначили у Нацполіції.
Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото
Евакуація на Харківщині: зворушливі і сумні фото

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Теги: евакуація, Україна
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