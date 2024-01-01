«Наша вишиванка – піксель»: як відзначили свято волинські воїни на фронті

«Наша вишиванка – піксель»: як відзначили свято волинські воїни на фронті
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали державні та відомчі нагороди.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

Командир Князівської бригади полковник Олексій Трубніков вручив побратимам державні та відомчі нагороди.

«Піхотинець, танкіст, артилерист, медик, оператор БПЛА, звʼязківець, розвідник – кожен з вас вносить свій вклад в Перемогу! Як би важко не було, але разом ми щодня знищуємо ворога, який прийшов на нашу землю!» - зазначив він.

«Вміємо, можемо, переможемо! І наша вишиванка має свій колір – піксель. А після Перемоги ми всі одягнемося в яскраву українську вишиванку і щиро скажемо: ми здолали ворога!» - йдеться у повідомленні 14-ї бригади.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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