«Наша вишиванка – піксель»: як відзначили свято волинські воїни на фронті

Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали державні та відомчі нагороди.Про це військова частина повідомила у телеграмі.Командир Князівської бригади полковниквручив побратимам державні та відомчі нагороди.«Піхотинець, танкіст, артилерист, медик, оператор БПЛА, звʼязківець, розвідник – кожен з вас! Як би важко не було, але разом ми щодня знищуємо ворога, який прийшов на нашу землю!» - зазначив він.«Вміємо, можемо, переможемо! І наша вишиванка має свій колір – піксель. А після Перемоги ми всі одягнемося в яскраву українську вишиванку і щиро скажемо: ми здолали ворога!» - йдеться у повідомленні 14-ї бригади.