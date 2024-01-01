Укренерго: дефіцит електроенергії в системі зберігається
Сьогодні, 12:41
Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.
Сьогодні, 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
А 15 травня, з 19:25 до 22:00 були застосовані аварійні відключення промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Але, через зростання споживання, ці обмеження були подовжені до 23:40.
Вчора, 15 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 10:00 та з 17:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 10:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.
Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 01:00.
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 488 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 653 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.
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Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.
Сьогодні, 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
А 15 травня, з 19:25 до 22:00 були застосовані аварійні відключення промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Але, через зростання споживання, ці обмеження були подовжені до 23:40.
Вчора, 15 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 10:00 та з 17:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 10:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.
Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 01:00.
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 488 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 653 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.
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