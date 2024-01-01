Росіяни почали розстрілювати цивільних у Вовчанську

Росіяни почали розстрілювати цивільних у Вовчанську
У північній частині Вовчанська на Харківщині, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогодні на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.

Про це у телеграмі повідомляє глава МВС Ігор Клименко.

Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.

Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили.

Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

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Теги: війна, росія
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