Нинішні обмеження постачання електрики можуть тривати до серпня

Нинішні обмеження постачання електрики можуть тривати до серпня
Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Таку оцінку на пресконференції в Медіацентрі Україна-Укрінформ висловив радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", - сказав Бойко.

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

"Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода", - зауважив Бойко.

Він пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів", - сказав радник прем'єра.

Він наголосив, що зима буде "невідворотньо важкою" і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає. І уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.

Як повідомлялося, з 00:00 16 травня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії.

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Теги: світло, відключення
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