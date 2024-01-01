На Волині оштрафували киянина за спробу втекти за кордон





Чоловік пред’являв їх на контрольно-пропускному пункті «Ягодин», аби виїхати за кордон, однак безуспішно. За скоєне йому призначили 51 тис. грн штрафу, пише



Як йдеться у вироку суду, у червні 2023 року Віктор Барабаш попросив у знайомої зробити йому підроблені довідки про нібито непридатність до військової служби. 24 липня 2023 року обвинувачений пред’явив ці документи на пункті пропуску «Ягодин», де його затримали прикордонники.



У суді чоловік свою вину визнав і щиро розкаявся. Відомо, що він уродженець міста Київ, неодружений, працює в пожежно-страховій компанії.



Суддя Ірина Кусік визнала Віктора Барабаша винним за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа та його використання) й призначила 51 тис. грн штрафу. Крім того, він має заплатити 2390 грн за судові витрати.



Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинський міський суд виніс вирок працівнику пожежно-страхової компанії за підроблення документів про непридатність до служби в ЗСУ.Чоловік пред’являв їх на контрольно-пропускному пункті «Ягодин», аби, однак безуспішно. За скоєне йому призначили 51 тис. грн штрафу, пише Zaxid.net Як йдеться у вироку суду, у червні 2023 рокупопросив у знайомої зробити йому підроблені довідки про нібито непридатність до військової служби. 24 липня 2023 року обвинувачений пред’явив ці документи на пункті пропуску «Ягодин», де його затримали прикордонники.У суді чоловік свою вину визнав і щиро розкаявся. Відомо, що він уродженець міста Київ, неодружений, працює в пожежно-страховій компанії.Суддявизнала Віктора Барабаша винним за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа та його використання) й призначила 51 тис. грн штрафу. Крім того, він має заплатити 2390 грн за судові витрати.Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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