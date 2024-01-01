На Волині оштрафували киянина за спробу втекти за кордон
Сьогодні, 14:16
Володимир-Волинський міський суд виніс вирок працівнику пожежно-страхової компанії за підроблення документів про непридатність до служби в ЗСУ.
Чоловік пред’являв їх на контрольно-пропускному пункті «Ягодин», аби виїхати за кордон, однак безуспішно. За скоєне йому призначили 51 тис. грн штрафу, пише Zaxid.net.
Як йдеться у вироку суду, у червні 2023 року Віктор Барабаш попросив у знайомої зробити йому підроблені довідки про нібито непридатність до військової служби. 24 липня 2023 року обвинувачений пред’явив ці документи на пункті пропуску «Ягодин», де його затримали прикордонники.
У суді чоловік свою вину визнав і щиро розкаявся. Відомо, що він уродженець міста Київ, неодружений, працює в пожежно-страховій компанії.
Суддя Ірина Кусік визнала Віктора Барабаша винним за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа та його використання) й призначила 51 тис. грн штрафу. Крім того, він має заплатити 2390 грн за судові витрати.
Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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Чоловік пред’являв їх на контрольно-пропускному пункті «Ягодин», аби виїхати за кордон, однак безуспішно. За скоєне йому призначили 51 тис. грн штрафу, пише Zaxid.net.
Як йдеться у вироку суду, у червні 2023 року Віктор Барабаш попросив у знайомої зробити йому підроблені довідки про нібито непридатність до військової служби. 24 липня 2023 року обвинувачений пред’явив ці документи на пункті пропуску «Ягодин», де його затримали прикордонники.
У суді чоловік свою вину визнав і щиро розкаявся. Відомо, що він уродженець міста Київ, неодружений, працює в пожежно-страховій компанії.
Суддя Ірина Кусік визнала Віктора Барабаша винним за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа та його використання) й призначила 51 тис. грн штрафу. Крім того, він має заплатити 2390 грн за судові витрати.
Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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