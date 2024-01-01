Прикордонні підрозділи на Волині поповнилися новобранцями

На Волині, які нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби.Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Один за одним, зі зброєю в руках, прикордонники присягнули обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість та ніколи не зрадити українському народові.Після проходження базової загальновійськової підготовки, в тому числі й у відомчих навчальних центрах, вони відправляться у прикордонні підрозділи, де проходитимуть подальшу службу.«Набір громадян у прикордонні підрозділи Волинського прикордонного загону триває. Тож запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого колективу та чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Додаткову інформацію щодо набору на службу можна дізнатися за телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)», - йдеться у повідомленні.