Прикордонні підрозділи на Волині поповнилися новобранцями

Прикордонні підрозділи на Волині поповнилися новобранцями
На Волині військову присягу склали бійці, які нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Один за одним, зі зброєю в руках, прикордонники присягнули обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість та ніколи не зрадити українському народові.

Після проходження базової загальновійськової підготовки, в тому числі й у відомчих навчальних центрах, вони відправляться у прикордонні підрозділи, де проходитимуть подальшу службу.



«Набір громадян у прикордонні підрозділи Волинського прикордонного загону триває. Тож запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого колективу та чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Додаткову інформацію щодо набору на службу можна дізнатися за телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)», - йдеться у повідомленні.

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Теги: прикордонники, війна
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