Прикордонні підрозділи на Волині поповнилися новобранцями
Сьогодні, 14:32
На Волині військову присягу склали бійці, які нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Один за одним, зі зброєю в руках, прикордонники присягнули обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість та ніколи не зрадити українському народові.
Після проходження базової загальновійськової підготовки, в тому числі й у відомчих навчальних центрах, вони відправляться у прикордонні підрозділи, де проходитимуть подальшу службу.
«Набір громадян у прикордонні підрозділи Волинського прикордонного загону триває. Тож запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого колективу та чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Додаткову інформацію щодо набору на службу можна дізнатися за телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Один за одним, зі зброєю в руках, прикордонники присягнули обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість та ніколи не зрадити українському народові.
Після проходження базової загальновійськової підготовки, в тому числі й у відомчих навчальних центрах, вони відправляться у прикордонні підрозділи, де проходитимуть подальшу службу.
«Набір громадян у прикордонні підрозділи Волинського прикордонного загону триває. Тож запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого колективу та чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Додаткову інформацію щодо набору на службу можна дізнатися за телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)», - йдеться у повідомленні.
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