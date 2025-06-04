Назвали дату останнього дзвоника у школах Луцька

останнього дзвоника у всіх школах Луцької громади відбудеться 31 травня, а навчальний рік завершиться днем раніше.



Про це пише Тетяну Силку.



«Як і зазвичай, навчальні заняття будуть тривати до 30 травня, а останній дзвоник відбудеться 31 травня. Однак, формат урочистостей будуть затверджувати в адміністраціях навчальних закладів окремо», – зазначила Тетяна Силка.



Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України, школи мають право самостійно встановлювати дати канікул залежно від обставин в регіоні, втім літні канікули у луцьких школярів триватимуть за звичним графіком – з 1 червня по 31 серпня.



Додамо, що за інформацією НУШ у 2024 році в більшості українських шкіл навчання завершиться 31 травня. Однак, наприклад, у Запоріжжі діти навчатимуться до кінця червня, а у більшості івано-франківських шкіл – до 7 червня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Святоу всіх школах Луцької громади відбудеться 31 травня, а навчальний рік завершиться днем раніше.Про це пише ZAXID.NET з посиланням на заступницю директора департаменту освіти Луцької міської ради«Як і зазвичай, навчальні заняття будуть тривати до 30 травня, а останній дзвоник відбудеться 31 травня. Однак, формат урочистостей будуть затверджувати в адміністраціях навчальних закладів окремо», – зазначила Тетяна Силка.Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України, школи мають право самостійно встановлювати дати канікул залежно від обставин в регіоні, втім літні канікули у луцьких школярів триватимуть за звичним графіком – з 1 червня по 31 серпня.Додамо, що за інформацією НУШ у 2024 році в більшості українських шкіл навчання завершиться 31 травня. Однак, наприклад, у Запоріжжі діти навчатимуться до кінця червня, а у більшості івано-франківських шкіл – до 7 червня.

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