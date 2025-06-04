Назвали дату останнього дзвоника у школах Луцька
Сьогодні, 14:51
Свято останнього дзвоника у всіх школах Луцької громади відбудеться 31 травня, а навчальний рік завершиться днем раніше.
Про це пише ZAXID.NET з посиланням на заступницю директора департаменту освіти Луцької міської ради Тетяну Силку.
«Як і зазвичай, навчальні заняття будуть тривати до 30 травня, а останній дзвоник відбудеться 31 травня. Однак, формат урочистостей будуть затверджувати в адміністраціях навчальних закладів окремо», – зазначила Тетяна Силка.
Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України, школи мають право самостійно встановлювати дати канікул залежно від обставин в регіоні, втім літні канікули у луцьких школярів триватимуть за звичним графіком – з 1 червня по 31 серпня.
Додамо, що за інформацією НУШ у 2024 році в більшості українських шкіл навчання завершиться 31 травня. Однак, наприклад, у Запоріжжі діти навчатимуться до кінця червня, а у більшості івано-франківських шкіл – до 7 червня.
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Про це пише ZAXID.NET з посиланням на заступницю директора департаменту освіти Луцької міської ради Тетяну Силку.
«Як і зазвичай, навчальні заняття будуть тривати до 30 травня, а останній дзвоник відбудеться 31 травня. Однак, формат урочистостей будуть затверджувати в адміністраціях навчальних закладів окремо», – зазначила Тетяна Силка.
Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України, школи мають право самостійно встановлювати дати канікул залежно від обставин в регіоні, втім літні канікули у луцьких школярів триватимуть за звичним графіком – з 1 червня по 31 серпня.
Додамо, що за інформацією НУШ у 2024 році в більшості українських шкіл навчання завершиться 31 травня. Однак, наприклад, у Запоріжжі діти навчатимуться до кінця червня, а у більшості івано-франківських шкіл – до 7 червня.
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