Назвали дату останнього дзвоника у школах Луцька

Назвали дату останнього дзвоника у школах Луцька
Свято останнього дзвоника у всіх школах Луцької громади відбудеться 31 травня, а навчальний рік завершиться днем раніше.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на заступницю директора департаменту освіти Луцької міської ради Тетяну Силку.

«Як і зазвичай, навчальні заняття будуть тривати до 30 травня, а останній дзвоник відбудеться 31 травня. Однак, формат урочистостей будуть затверджувати в адміністраціях навчальних закладів окремо», – зазначила Тетяна Силка.

Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України, школи мають право самостійно встановлювати дати канікул залежно від обставин в регіоні, втім літні канікули у луцьких школярів триватимуть за звичним графіком – з 1 червня по 31 серпня.

Додамо, що за інформацією НУШ у 2024 році в більшості українських шкіл навчання завершиться 31 травня. Однак, наприклад, у Запоріжжі діти навчатимуться до кінця червня, а у більшості івано-франківських шкіл – до 7 червня.

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Теги: школа, Волинь
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