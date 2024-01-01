У луцькому готелі знайшли гранату

знайшли гранату.



Про це повідомляє



Речниця ГУ Національної поліції у Волинській області Марина Балдич зазначила, що на лінію 102 надійшов виклик про те, що в одному з готелів міста виявили небезпечний предмет – гранату.



«На місці зараз працює слідчо-оперативна група поліції. Гранату вилучено, її направлять на дослідження. Поки це вся інформація, яку маємо. Вирішуватиметься питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю)», – зазначила речниця.



Вона додала, що, на щастя, граната не розірвалася і життю та здоров'ю людей нічого не загрожує.



Із посиланням на власні джерела видання пише, що мова йде про готель Patio di Fiori, що на вулиці Кравчука, 13. Проте адміністраторка закладу зазначила: коментувати цю інформацію вона не може. Власник комплексу Володимир Пащенко відцурався від знахідки й повідомив, що вперше про це чує.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з номері у готелі Patio di Fiori в обласному центрі ВолиніПро це повідомляє Конкурент Речниця ГУ Національної поліції у Волинській областізазначила, що на лінію 102 надійшов виклик про те, що в одному з готелів міста виявили небезпечний предмет – гранату.«На місці зараз працює слідчо-оперативна група поліції. Гранату вилучено, її направлять на дослідження. Поки це вся інформація, яку маємо. Вирішуватиметься питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю)», – зазначила речниця.Вона додала, що, на щастя, граната не розірвалася і життю та здоров'ю людей нічого не загрожує.Із посиланням на власні джерела видання пише, що мова йде про готель Patio di Fiori, що на вулиці Кравчука, 13. Проте адміністраторка закладу зазначила: коментувати цю інформацію вона не може. Власник комплексувідцурався від знахідки й повідомив, що вперше про це чує.

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