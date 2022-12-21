На Волині виселять УПЦ МП із древньої святині

На Волині виселять УПЦ МП із древньої святині
Волинська обласна державна адміністрація вирішила не продовжувати договір оренди Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі із УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомила Володимир-Волинська єпархія УПЦ МП.

«Глибоким болем і невимовним сумом ввійшла в наші серця звістка про те, що обласна державна адміністрація не продовжує договір оренди Свято-Успенського кафедрального собору», - зазначили у єпархії.

Як ідеться у листі Волинської ОВА, договір оренди буде припинено з 1 липня 2024 року.

Довідково:

Успенський собор – це одна з найцінніших архітектурних пам'яток давньоруського зодчества, що збереглася до нашого часу. Свято-Успенський собор – це головна визначна пам'ятка Володимира-Волинського, можна сміливо заявити, що вона є його візитною карткою. Часто собор ХІІ століття іменують Мстиславовим храмом на честь його засновника волинського князя Мстислава Ізяславовича.

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Теги: Московський патріархат, Волинь
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