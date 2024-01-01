Росія вдарила по Вовчанській громаді: постраждали медики, водії та начальник адміністрації

Росія вдарила по Вовчанській громаді: постраждали медики, водії та начальник адміністрації
Росія вдарила по Вовчанській громаді касетними боєприпасами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади.

Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби.

Пʼятеро людей постраждали - двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими.

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Теги: Україна, росія, війна, Вовчанськ
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