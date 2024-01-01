Лучани віддали останню шану Герою Віталію Колеснику
Сьогодні, 16:45
У Луцькій громаді сьогодні, 16 травня, попрощалися із захисником України Віталієм Колесником, який загинув на Донеччині.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Віталія Колесника, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 16 травня, Героя відспівали у Свято-Покровському храмі міста Луцька.
Колесник Віталій Володимирович (19.08.1984 року народження) був призваний на військову службу та загинув 13 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Прогрес Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та радник міського голови з питань роботи з ветеранами Тарас Сасовський.
Поховали Героя на кладовищі у селі Зміїнець.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Віталія Колесника, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 16 травня, Героя відспівали у Свято-Покровському храмі міста Луцька.
Колесник Віталій Володимирович (19.08.1984 року народження) був призваний на військову службу та загинув 13 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Прогрес Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та радник міського голови з питань роботи з ветеранами Тарас Сасовський.
Поховали Героя на кладовищі у селі Зміїнець.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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