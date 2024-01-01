Лучани віддали останню шану Герою Віталію Колеснику

У Луцькій громаді сьогодні, 16 травня, попрощалися із захисником України, якийПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Віталія Колесника, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 16 травня, Героя відспівали у Свято-Покровському храмі міста Луцька.Колесник Віталій Володимирович (19.08.1984 року народження) був призваний на військову службу та загинув 13 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Прогрес Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилися Луцький міський головата радник міського голови з питань роботи з ветеранамиПоховали Героя на кладовищі у селі Зміїнець.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.