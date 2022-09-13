Від сьогодні у Ковельській громаді вимикатимуть вуличне освітлення





Про це Ігор Чайка.



"З огляду на значний дефіцит електроенергії, спричинений обстрілами російською федерацією об’єктів енергетичної інфраструктури України, змушені вимкнути вуличне освітлення в Ковельській громаді.



Вже сьогодні ліхтарі на наших вулицях ввечері не світитимуть.



Також з 16 травня в усіх областях України, в тому числі й у Волинській, діють графіки погодинних відключень електроенергії", - йдеться в повідомленні.



Дізнатись графік відключень у відповідності до адреси можна за посиланням, де необхідно вказати назву вашого населеного пункту та вулицю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі від сьогодні, 16 травня, вимикатимуть вуличне освітлення.Про це повідомив мер міста"З огляду на значний дефіцит електроенергії, спричинений обстрілами російською федерацією об’єктів енергетичної інфраструктури України, змушені вимкнути вуличне освітлення в Ковельській громаді.Вже сьогодні ліхтарі на наших вулицях ввечері не світитимуть.Також з 16 травня в усіх областях України, в тому числі й у Волинській,", - йдеться в повідомленні.Дізнатись графік відключень у відповідності до адреси можна за посиланням, де необхідно вказати назву вашого населеного пункту та вулицю.

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