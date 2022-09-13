Від сьогодні у Ковельській громаді вимикатимуть вуличне освітлення
Сьогодні, 17:00
У Ковелі від сьогодні, 16 травня, вимикатимуть вуличне освітлення.
Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
"З огляду на значний дефіцит електроенергії, спричинений обстрілами російською федерацією об’єктів енергетичної інфраструктури України, змушені вимкнути вуличне освітлення в Ковельській громаді.
Вже сьогодні ліхтарі на наших вулицях ввечері не світитимуть.
Також з 16 травня в усіх областях України, в тому числі й у Волинській, діють графіки погодинних відключень електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Дізнатись графік відключень у відповідності до адреси можна за посиланням, де необхідно вказати назву вашого населеного пункту та вулицю.
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Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
"З огляду на значний дефіцит електроенергії, спричинений обстрілами російською федерацією об’єктів енергетичної інфраструктури України, змушені вимкнути вуличне освітлення в Ковельській громаді.
Вже сьогодні ліхтарі на наших вулицях ввечері не світитимуть.
Також з 16 травня в усіх областях України, в тому числі й у Волинській, діють графіки погодинних відключень електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Дізнатись графік відключень у відповідності до адреси можна за посиланням, де необхідно вказати назву вашого населеного пункту та вулицю.
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