На Волині попрощалися із Героєм Артемом Рудим

Сьогодні, 16 травня, Володимирська громада провела в останню дорогу полеглого воїна – старшого бойового медика родом з села Заріччя, якому у липніПро це повідомляє Володимирська міськрада.Молодший сержант загинув 11 травня від вибухової травми, захищаючи свободу та незалежність України на Харківщині.У храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії зібрались численні рідні, друзі, побратими Артема, аби віддати воїну шану, підтримати матір, яка втратила єдину дитину, обійняти Артемового сина-підлітка, який важко переживає це горе. Було чимало сусідів-зарічанців, які знали Артема як надзвичайно світлу і добру людину.Отецьпід час панахиди наголосив на тому, що загиблий був медиком, рятівником: «Він був світлоносним ангелом-охоронцем, оберегом для своїх бойових побратимів, полегшував їхні болі і страждання. Сьогодні, коли наша держава вшановує символ незламності, код нації – нашу українську берегиню-вишиванку, і ми свідчимо цілому світові, що ми українці, ховаємо воїна, який віддав життя за нашу незалежність та національну ідентичність».Після панахиди містяни коридором шани, навколішки, провели скорботний кортеж, який відправився у напрямку Шистівського кладовища, де і поховали Артема Рудого з усіма військовими почестями.