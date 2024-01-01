У Ковелі провели флешмоб з нагоди Дня вишиванки
Сьогодні, 18:13
Із нагоди Дня вишиванки у Ковелі на Волині сьогодні, 16 травня, провели флешмоб біля пам’ятника Тарасові Шевченку.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Мер нагадав, що вишиванка —національна святиня, яка символізує українську культуру, генетичний код, зв’язок поколінь і давні традиції.
У 2006 року День вишиванки започаткували чернівецькі студенти. Це юне свято не є офіційним, однак за 18 років набуло надзвичайної популярності — нині День вишиванки відзначають у понад 100 країнах світу.
У Ковелі також є свої традиції відзначення Дня вишиванки громадою. Тож сьогодні ковельчани зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб у своїх улюблених вишиванках створити назву міста.
Пізніше разом із молоддю Ковеля висадили перші дерева на Алеї Героїв у парку Шевченка. Цю важливу ініціативу започаткувала Молодіжна рада міста.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Мер нагадав, що вишиванка —національна святиня, яка символізує українську культуру, генетичний код, зв’язок поколінь і давні традиції.
У 2006 року День вишиванки започаткували чернівецькі студенти. Це юне свято не є офіційним, однак за 18 років набуло надзвичайної популярності — нині День вишиванки відзначають у понад 100 країнах світу.
У Ковелі також є свої традиції відзначення Дня вишиванки громадою. Тож сьогодні ковельчани зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб у своїх улюблених вишиванках створити назву міста.
Пізніше разом із молоддю Ковеля висадили перші дерева на Алеї Героїв у парку Шевченка. Цю важливу ініціативу започаткувала Молодіжна рада міста.
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