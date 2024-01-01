У Ковелі провели флешмоб з нагоди Дня вишиванки

Ізу Ковелі на Волині сьогодні, 16 травня, провели флешмоб біля пам’ятника Тарасові Шевченку.Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаМер нагадав, що вишиванка —національна святиня, яка символізує українську культуру, генетичний код, зв’язок поколінь і давні традиції.У 2006 року День вишиванки започаткували чернівецькі студенти. Це юне свято не є офіційним, однак за 18 років набуло надзвичайної популярності — нині День вишиванки відзначають у понад 100 країнах світу.У Ковелі також є свої традиції відзначення Дня вишиванки громадою. Тож сьогодні ковельчани зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб у своїх улюблених вишиванках створити назву міста.Пізніше разом із молоддю Ковеля висадили перші дерева на Алеї Героїв у парку Шевченка. Цю важливу ініціативу започаткувала Молодіжна рада міста.