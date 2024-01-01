Взимку в Україні будуть відключати світло

Взимку в Україні будуть відключати світло
Наступна зима в Україні буде проходити в режимі обмежень електроенергії.

На цьому під час обговорення в Медіацентрі Україна – Укрінформ наголосив Юрій Бойко, радник прем’єр-міністра України, член Наглядової ради «Укренерго», повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.

«Зима буде однозначно важкою, я б сказав навіть – невідворотно важкою. Шансів на відновлення того, що було знищено за два весняні місяці в повному обсязі, немає», – зазначив він.

За його словами, «цифру 8 ГВт втраченої потужності, яка озвучувалася очільником міністерства енергетики Галущенком, можна суттєво знизити в рамках підготовки до зими, але точно не в рази».

«Ми будемо проходити наступну зиму однозначно в умовах обмежень. Інша справа розмір цих обмежень. Це, безумовно, залежить від багатьох факторів, починаючи від логістичних, по доставці певних комплектуючих , які можуть або пришвидшити, або, навпаки, затягнути ремонти й відновлення генеруючого обладнання», – Юрій Бойко.

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Теги: електроенергія, Волинь
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