На Волині сталася смертельна ДТП

дорожньо-трнаспортна пригода з летальним наслідком.



Про це повідомив сектор комунікації ГУНП Волині.



У Володимирі 56-річна водійка буса здійснила наїзд на 32-річну жінку, яка від отриманих травм загинула.



На місці події працюють слідчі Володимирського РВП та виїхали співробітники слідчого управління ГУНП.



«Більш детальніше згодом - після опрацювання подій трагедії працівниками поліції. Водійку освідують. Відомості за цим фактом будуть внесені до ЄРДР», - зазначили у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на Волині сьогодні, 16 травня, сталасяПро це повідомив сектор комунікації ГУНП Волині.У Володимирі 56-річна водійка буса здійснила наїзд на 32-річну жінку, яка від отриманих травм загинула.На місці події працюють слідчі Володимирського РВП та виїхали співробітники слідчого управління ГУНП.«Більш детальніше згодом - після опрацювання подій трагедії працівниками поліції. Водійку освідують. Відомості за цим фактом будуть внесені до ЄРДР», - зазначили у поліції.

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