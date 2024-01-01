На Волині сталася смертельна ДТП
Сьогодні, 18:52
У Володимирі на Волині сьогодні, 16 травня, сталася дорожньо-трнаспортна пригода з летальним наслідком.
Про це повідомив сектор комунікації ГУНП Волині.
У Володимирі 56-річна водійка буса здійснила наїзд на 32-річну жінку, яка від отриманих травм загинула.
На місці події працюють слідчі Володимирського РВП та виїхали співробітники слідчого управління ГУНП.
«Більш детальніше згодом - після опрацювання подій трагедії працівниками поліції. Водійку освідують. Відомості за цим фактом будуть внесені до ЄРДР», - зазначили у поліції.
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Про це повідомив сектор комунікації ГУНП Волині.
У Володимирі 56-річна водійка буса здійснила наїзд на 32-річну жінку, яка від отриманих травм загинула.
На місці події працюють слідчі Володимирського РВП та виїхали співробітники слідчого управління ГУНП.
«Більш детальніше згодом - після опрацювання подій трагедії працівниками поліції. Водійку освідують. Відомості за цим фактом будуть внесені до ЄРДР», - зазначили у поліції.
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