Чому в частині Луцька зникло світло і коли воно з'явиться





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



За словами міського голови, «Волиньобленерго» отримало термінове розпорядження НЕК «Укренерго» на застосування графіків аварійного відключення у Волинській області, у звʼязку з чим застосувало вимкнення негайно й без попередження.



Увімкнення електроенергії, згідно інформації НЕК «Укренерго», відбудеться орієнтовно о 22:00, однак не раніше окремого розпорядження диспетчера.



Також Ігор Поліщук повідомив, що 16 травня, в усій Україні, в тому числі й у Волинській області вводяться графіки погодинних відключень електроенергії.



Дізнатись графік відключень у відповідності до адреси можна буде за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері, 15 травня в частині міста зникла електроенергія. Це відбулось у звʼязку з застосуванням НЕК «Укренерго» графіків аварійних відключень по усій Україні.Про це повідомив Луцький міський головаЗа словами міського голови, «Волиньобленерго» отримало термінове розпорядження НЕК «Укренерго» на застосування графіків аварійного відключення у Волинській області, у звʼязку з чим застосувало вимкнення негайно й без попередження.Увімкнення електроенергії, згідно інформації НЕК «Укренерго», відбудеться орієнтовно о 22:00, однак не раніше окремого розпорядження диспетчера.Також Ігор Поліщук повідомив, що 16 травня, в усій Україні, в тому числі й у Волинській області вводяться графіки погодинних відключень електроенергії.Дізнатись графік відключень у відповідності до адреси можна буде за ПОСИЛАННЯМ , де необхідно вказати назву населеного пункту та вулицю.

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