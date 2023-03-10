Чому в частині Луцька зникло світло і коли воно з'явиться

Чому в частині Луцька зникло світло і коли воно з'явиться
Ввечері, 15 травня в частині міста зникла електроенергія. Це відбулось у звʼязку з застосуванням НЕК «Укренерго» графіків аварійних відключень по усій Україні.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За словами міського голови, «Волиньобленерго» отримало термінове розпорядження НЕК «Укренерго» на застосування графіків аварійного відключення у Волинській області, у звʼязку з чим застосувало вимкнення негайно й без попередження.

Увімкнення електроенергії, згідно інформації НЕК «Укренерго», відбудеться орієнтовно о 22:00, однак не раніше окремого розпорядження диспетчера.

Також Ігор Поліщук повідомив, що 16 травня, в усій Україні, в тому числі й у Волинській області вводяться графіки погодинних відключень електроенергії.

Дізнатись графік відключень у відповідності до адреси можна буде за ПОСИЛАННЯМ, де необхідно вказати назву населеного пункту та вулицю.

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Теги: електропостачання, Луцьк, Волинь, Волиньобленерго
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