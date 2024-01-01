Волинські оперативники викрили зрадника, який допомагав окупантам на захоплених територіях Запоріжжя





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Оперативники Волинського управління СБУ встановили, що 36-річний житель селища Приазовське Мелітопольського району Запорізької області добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного карального органу окупантів – т. зв. «головного управління міністерства внутрішніх справ Запорізької області».



До окупації зловмисник був дрібним підприємцем-невдахою та продавав слабоалкогольні напої. Він без вагань погодився стати міліціонером та виконувати накази росіян.



На посаді «дільничного уповноваженого поліції відділу дільничних уповноважених поліції та по справам неповнолітніх» колаборант допомагав країні-агресору встановлювати та підтримувати окупаційний режим на захоплених територіях Запоріжжя.



Зокрема, під час проведення окупантами псевдореферендуму на Запоріжжі він охороняв приміщення для голосування та стежив за проведенням незаконного волевиявлення відповідно до вимог російського законодавства.



Крім того, у своїй повсякденній діяльності зрадник разом з представниками збройних сил рф патрулював вулиці у міліцейській формі зі зброєю в руках.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.



Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області разом із запорізькими слідчими спецслужби за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

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