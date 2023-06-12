«Вдягнув її вперше і востаннє перед відправленням в АТО»: історія вишиванки загиблого Героя з Волині Ігоря Климюка

«Вдягнув її вперше і востаннє перед відправленням в АТО»: історія вишиванки загиблого Героя з Волині Ігоря Климюка
Волинянка Алла Климюк сім років береже як реліквію вишиванку, яку її син одягнув лише один раз. 22-річний Ігор Климюк вбрався у вишиту сорочку перед відправленням в АТО у 2016 році.

Жінка розповіла Суспільному: її син загинув 10 січня 2017 року на Луганщині. Востаннє вони бачилися, коли Ігор приїхав у відпустку на різдвяні свята.

"Все було вже готове і ми вже збиралися сідати за святковий стіл. І тут син каже: "Мама, попрасуй вишиванку, я хочу її вдягнути". Того вечора він її вдягнув вперше і востаннє", — пригадує Алла Климюк.

За словами жінки, сорочку вишила старшому сину бісером практично за місяць. Розповідає: почала її вишивати ночами, коли Ігор вже брав участь в антитерористичній операції на сході України.

"Вона дуже близька мені, дуже рідна. Тому що в той час, коли я вишивала, всі думки були про нього, як він там, особливо коли не виходить на зв'язок", — каже волинянка.

Мешканець Гіркої Полонки Ігор Климюк у 2015 році після строкової служби підписав контракт і пішов служити гранатометником у 24-ту окрему механізовану бригаду. Загинув 22-річний волинянин від осколкового поранення.

З того часу родина, за словами Алли Климюк, в пам'ять про полеглого сина-військовослужбовця на всі свята збирається за столом у вишиванках.
«Вдягнув її вперше і востаннє перед відправленням в АТО»: історія вишиванки загиблого Героя з Волині Ігоря Климюка

"Зазвичай до цього ми сиділи всі у святковій новій одежі. Того різдвяного вечора за прикладом Ігоря одягнули всі вишиванки. Відтоді на всі свята ми сидимо у вишиванках", — говорить мама загиблого бійця.
«Вдягнув її вперше і востаннє перед відправленням в АТО»: історія вишиванки загиблого Героя з Волині Ігоря Климюка

Вишиванку, яку захисник одягнув вперше і востаннє, родина Климюків з Луцького району тепер береже як реліквію.
«Вдягнув її вперше і востаннє перед відправленням в АТО»: історія вишиванки загиблого Героя з Волині Ігоря Климюка

"Для мене вишиванка — це зв'язок з моїм загиблим сином, який на небесах охороняє нас всіх, нашу Україну. А також це символ тих захисників, які боронять нашу державу і захищають нас від російської навали, пришвидшуючи перемогу", — каже Алла Климюк.

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Теги: Волинь, вишиванка, полеглий герой
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