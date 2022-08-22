На аеродромі у Криму знищили два літаки МіГ-31 та новітню систему ППО, - ЗМІ





Про це повідомляє Astra, пише



В екстрених службах регіону спочатку повідомили про знищення двох винищувачів-перехоплювачів МіГ-31 і пожежу на складі. Пізніше, ближче до ранку, ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" вже в районі села Вишневе.



Партизанський рух "АТЕШ" також повідомляв, що на аеродромі було влучання по головному складу ракетно-артилерійського озброєння.



У Міноборони рф тим часом заявили, про нібито збиття 10 ракет ATACMS. Про втрати та пошкодження під час атаки російське відомство не згадувало. Пропагандисти повідомляли про загиблих та поранених, але не уточнювали деталі та їхню кількість.



Як повідомлялося, військові об'єкти окупантів у тимчасово окупованому Криму знову зазнали ракетного удару. Про вибухи на військових аеродромах "Бельбек" та "Гвардійське" повідомляли жителі Севастополя та Євпаторії. Рух незаконно збудованим Кримським мостом було перекрито.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму внаслідок нічної атаки знищено ЗРК-С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також загинули двоє російських окупантів, 13 - постраждали.Про це повідомляє Astra, пише LB.ua В екстрених службах регіону спочатку повідомили про знищення двох винищувачів-перехоплювачів МіГ-31 і пожежу на складі. Пізніше, ближче до ранку, ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" вже в районі села Вишневе.Партизанський рух "АТЕШ" також повідомляв, що на аеродромі було влучання по головному складу ракетно-артилерійського озброєння.У Міноборони рф тим часом заявили, про нібито збиття 10 ракет ATACMS. Про втрати та пошкодження під час атаки російське відомство не згадувало. Пропагандисти повідомляли про загиблих та поранених, але не уточнювали деталі та їхню кількість.Як повідомлялося, військові об'єкти окупантів у тимчасово окупованому Криму знову зазнали ракетного удару. Про вибухи на військових аеродромах "Бельбек" та "Гвардійське" повідомляли жителі Севастополя та Євпаторії. Рух незаконно збудованим Кримським мостом було перекрито.

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