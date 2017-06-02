Нападник прем'єра Словаччини пояснив, чому стріляв у Фіцо

Юрай Чинтула, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив.



Чоловік заявив, що не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова. Про це повідомляє



“Я не згоден з політикою влади. Чому засоби масової інформації ліквідують, чому нападають на RTVS <словацький телеканал>? Чому людей звільняють?” – говорить він на опублікованих кадрах.



Раніше повідомлялося, що Юрая Чинтула, письменник з міста Левіце як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю. Перед інцидентом стрілець щось голосно кричав прем'єр-міністрові, який підійшов до нього з наміром потиснути йому руку. Одразу після цього пролунали постріли.



Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 71-річний письменник, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив.Чоловік заявив, що не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова. Про це повідомляє ТСН. “Я не згоден з політикою влади. Чому засоби масової інформації ліквідують, чому нападають на RTVS <словацький телеканал>? Чому людей звільняють?” – говорить він на опублікованих кадрах.Раніше повідомлялося, що Юрая Чинтула, письменник з міста Левіце як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю. Перед інцидентом стрілець щось голосно кричав прем'єр-міністрові, який підійшов до нього з наміром потиснути йому руку. Одразу після цього пролунали постріли.Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми.

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