Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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