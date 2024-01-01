Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

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