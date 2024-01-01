Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня
Сьогодні, 20:00
Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у чверть мільйона
Сьогодні, 19:00
Рятувальники з Волині вирушили в ротацію у прифронтові регіони
Сьогодні, 18:39
Волинські воїни знищили ворожу «броню»: з’явилося відео
Сьогодні, 18:15
Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 17:50