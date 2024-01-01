Завтра на Волині будуть відключення світла: подробиці

Завтра на Волині будуть відключення світла: подробиці
Завтра, 21 травня, з 00:00 і впродовж доби по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень для населення і промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

Відключення можуть застосовувати при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які «Укренерго» вже повідомив кожному обленерго.

Інформацію про те, коли саме застосовуватимуть відключення у тому чи іншому регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Зокрема волиняни можуть дізнатися графік відключення світла на сайті Волиньобленерго.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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