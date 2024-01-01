Пошкодило дорогу, покалічився водій вантажівки: на Волині відбулась детонація мін. ОНОВЛЕНО

Пошкодило дорогу, покалічився водій вантажівки: на Волині відбулась детонація мін. ОНОВЛЕНО
На Волині через детонацію мін зруйновано дорожнє покриття, водій вантажівки зазнав серйозних травм.

Про це повідомляє Типове Ратне.

На трасі М19 між Доманово і Гірники відбулась детонація мін. Серйозно пошкодило дорогу, постраждав водій фури.

Проїзд між селами Гірники-Доманове, що на Ратнівщині, наразі неможливий.

За інформацією Район.Ратне подія трапилася через ймовірне влучання блискавки.

Наразі проводиться перевірка та відповідні органи з'ясовують усі обставини події. Для водіїв організували об’їзд, також їх закликають бути обачними та дотримуватися тимчасово встановлених дорожніх знаків.

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Теги: ДТП, міни
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