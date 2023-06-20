Помер вчитель одного з ліцеїв Луцької громади

Помер вчитель одного з ліцеїв Луцької громади
Помер вчитель Жидичинського ліцею №31 Юрій Шендрик.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Фейсбуку.

«З великим сумом у серці повідомляємо про раптову смерть нашого молодого вчителя-колеги Шендрика Юрія Васильовича. Страшна звістка постукала вночі, забравши найдорожче - життя у дуже доброї, щирої, розумної людини.

Юрій Васильович зростав у вчительській родині, тому і не дивно, що школа стала його другою домівкою. І удвічі болючіше писати про це, оскільки мама Алла Миколаївна – теж наша колега. А тато – Василь Володимирович сьогодні стоїть на захисті нашої Батьківщини», – йдеться у повідомленні.

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Теги: смерть, вчитель
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