Помер вчитель одного з ліцеїв Луцької громади
Сьогодні, 22:44
Помер вчитель Жидичинського ліцею №31 Юрій Шендрик.
Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Фейсбуку.
«З великим сумом у серці повідомляємо про раптову смерть нашого молодого вчителя-колеги Шендрика Юрія Васильовича. Страшна звістка постукала вночі, забравши найдорожче - життя у дуже доброї, щирої, розумної людини.
Юрій Васильович зростав у вчительській родині, тому і не дивно, що школа стала його другою домівкою. І удвічі болючіше писати про це, оскільки мама Алла Миколаївна – теж наша колега. А тато – Василь Володимирович сьогодні стоїть на захисті нашої Батьківщини», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Фейсбуку.
«З великим сумом у серці повідомляємо про раптову смерть нашого молодого вчителя-колеги Шендрика Юрія Васильовича. Страшна звістка постукала вночі, забравши найдорожче - життя у дуже доброї, щирої, розумної людини.
Юрій Васильович зростав у вчительській родині, тому і не дивно, що школа стала його другою домівкою. І удвічі болючіше писати про це, оскільки мама Алла Миколаївна – теж наша колега. А тато – Василь Володимирович сьогодні стоїть на захисті нашої Батьківщини», – йдеться у повідомленні.
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