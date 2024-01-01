21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко.
Свій день народження також святкує журналістка Еля Коротинська (на фото).
Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!
Також вітаємо іменинників цього дня, які носять імена – Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
21 травня в церковному календарі — день пам’яті святої цариці Олени. Свята Олена була матір’ю римського імператора Костянтина Великого і відома своїми заслугами перед церквою. Вона здійснила розкопки в Єрусалимі, під час яких було віднайдено Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових. Її син, Костянтин Великий, був першим імператором Римської імперії, який прийняв християнство, і вважається, що Олена мала значний вплив на його релігійні погляди.
А ще 21 травня Міжнародний день космосу. Цей день є визнанням величі космосу та людського прагнення до його дослідження. Ідея свята належить американському астронавту Енді Томасу, і унікальність цього свята полягає в тому, що про його заснування було оголошено не на Землі, а в космічному просторі.
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Свій день народження також святкує журналістка Еля Коротинська (на фото).
Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!
Також вітаємо іменинників цього дня, які носять імена – Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
21 травня в церковному календарі — день пам’яті святої цариці Олени. Свята Олена була матір’ю римського імператора Костянтина Великого і відома своїми заслугами перед церквою. Вона здійснила розкопки в Єрусалимі, під час яких було віднайдено Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових. Її син, Костянтин Великий, був першим імператором Римської імперії, який прийняв християнство, і вважається, що Олена мала значний вплив на його релігійні погляди.
А ще 21 травня Міжнародний день космосу. Цей день є визнанням величі космосу та людського прагнення до його дослідження. Ідея свята належить американському астронавту Енді Томасу, і унікальність цього свята полягає в тому, що про його заснування було оголошено не на Землі, а в космічному просторі.
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