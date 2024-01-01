21 травня на Волині: гортаючи календар

21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко.

Свій день народження також святкує журналістка Еля Коротинська (на фото).

Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!

Також вітаємо іменинників цього дня, які носять імена – Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.

21 травня в церковному календарі — день пам’яті святої цариці Олени. Свята Олена була матір’ю римського імператора Костянтина Великого і відома своїми заслугами перед церквою. Вона здійснила розкопки в Єрусалимі, під час яких було віднайдено Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових. Її син, Костянтин Великий, був першим імператором Римської імперії, який прийняв християнство, і вважається, що Олена мала значний вплив на його релігійні погляди.

А ще 21 травня Міжнародний день космосу. Цей день є визнанням величі космосу та людського прагнення до його дослідження. Ідея свята належить американському астронавту Енді Томасу, і унікальність цього свята полягає в тому, що про його заснування було оголошено не на Землі, а в космічному просторі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Викидають і палять те, що треба берегти»: лучанка колекціонує старовинні вишивки
20 травень, 23:18
Помер вчитель одного з ліцеїв Луцької громади
20 травень, 22:44
Пошкодило дорогу, покалічився водій вантажівки: на Волині відбулась детонація мін. ОНОВЛЕНО
20 травень, 22:02
У Луцьку затопило кілька вулиць
20 травень, 21:43
Схожі новини
20 травня на Волині: гортаючи календар 20 травня на Волині: гортаючи календар
20 травень, 00:00
17 травня на Волині: гортаючи календар 17 травня на Волині: гортаючи календар
17 травень, 00:00
15 травня на Волині: гортаючи календар 15 травня на Волині: гортаючи календар
15 травень, 00:00
13 травня на Волині: гортаючи календар 13 травня на Волині: гортаючи календар
13 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Викидають і палять те, що треба берегти»: лучанка колекціонує старовинні вишивки
20 травень, 23:18
 0
Помер вчитель одного з ліцеїв Луцької громади
20 травень, 22:44
 0
Пошкодило дорогу, покалічився водій вантажівки: на Волині відбулась детонація мін. ОНОВЛЕНО
20 травень, 22:02
 0
У Луцьку затопило кілька вулиць
20 травень, 21:43
 0
Медіа
відео
1/8