Магнітні бурі: прогноз на два дні

Магнітні бурі: прогноз на два дні
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Якщо 20 травня сонячна активність була з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній бурі, здатній негативно впливати на організм людини. То 21-22 травня вона знизить свою силу до К-індексу 4 (жовтий рівень), але залишатиметься відчутною.

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Теги: сонячна активність, магнітні бурі
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