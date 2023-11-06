Магнітні бурі: прогноз на два дні
Сьогодні, 03:15
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Якщо 20 травня сонячна активність була з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній бурі, здатній негативно впливати на організм людини. То 21-22 травня вона знизить свою силу до К-індексу 4 (жовтий рівень), але залишатиметься відчутною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Якщо 20 травня сонячна активність була з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній бурі, здатній негативно впливати на організм людини. То 21-22 травня вона знизить свою силу до К-індексу 4 (жовтий рівень), але залишатиметься відчутною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на два дні
Сьогодні, 03:15
21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Помер вчитель одного з ліцеїв Луцької громади
20 травень, 22:44