Міноборони просить жінок не завантажувати застосунок «Резерв+»

У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок "Резерв+".Про це написала у Facebook заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації"Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої", — йдеться у повідомленні.Нагадаємо, 18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.