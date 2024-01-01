За скільки можна купити базу на Світязі

Журналісти часто моніторимо різні сайти з оголошеннями, адже там можна знайти цікаві чи навіть курйозні варіанти.Проте на носі літо і ми уже натрапляли на оголошення про продаж туристичних баз відпочинку на Шацьких озерах.Журналісти сайту «Конкурент» підготували добірку з варіантів, які знайшли на одному з популярних маркетплейсів.Продають курортний готель «Острівки», розташований біля озера Світязь в с. Підманове.Збудований в 2018 році за канадською системою (дерев'яний каркас на фундаменті), утеплений мінватою, зроблений парогідробар'єр. Ремонт як на фото.Власна підстанція, потужність електромережі 40 кВт. Каналізація - септик. Вода - свердловина. Діючий бізнес (9.9 рейтинг на booking). Загальна площа номерів 145 кв.м.Всього 5 номерів:1 номер класу «Люкс» з каміном на дровах та кондиціонером.2 номери «Напівлюкс» з кондиціонерами.2 номери «Стандарт».Є також:Баня на дровах (37 кв.м.).Адміністративне приміщення для персоналу (28 кв.м.) з двома спальними місцями та санвузлом, система відеоспостереження.Приміщення для твердопаливного котла з майстернею (6.77 кв.м.), є дизельний генератор (6 кВт).Пральна кімната (11 кв.м.), встановлено дві пральні машини, сушка, прасувальний стіл з праскою та стелажами для білизни.На ділянці в 25 соток викладена бруківка та зроблений ландшафтний дизайн, паркінг на території, відеонагляд, дитячий майданчик, зона для волейболу, каркасний басейн, велопарк, велика альтанка (39.5 кв.м.) з чотирма столами та зоною барбекю. Поруч столітній сосновий ліс, 18 хвилин пішки до озера Світязь.Продається база відпочинку в с. Світязь Шацької селищної громади Волинської області, вул. Жовтнева, 132 б.Площа земельної діялянки 27 соток.На території:3-х поверховий будинок площею 300 м.кв. (9 номерів),2-х поверховий будинок площею 200 м.кв. (кухня, господарський блок, 5 номерів),2 будиночки по 35 м.кв. (два 2-х місні номери),баня,колиба,4 бесідки.Поряд – озеро Світязь.Продають дачу для великої родини або як базу відпочинку для підприємця (можна знайти через Google Maps по назві «Бухта Вікінга»). Прямокутна територія 8 сот. (з можливістю покупки ще 8 сот, без будь-яких будівель), приватизована.Відстань до озера Світязь – 150 метрів.На території вдало розміщено 4 будиночка. Всі кімнати у вигляді окремих номерів.Перший: зруб, 4 кімнати, 4 санвузли.Другий: 4 кімнати, 3 санвузли, передпокій .Третій: кухня, комора, велика кімната, санвузол.Четвертий: одна кімната з піччю, для проживання обслуговуючого персоналу.На території є 2 альтанки, крита шашлична з каміном і піччю, мангалами, мийками, столом для приготування їжі.Також є дитячий майданчик, гойдалки, тенісний стіл, баскетбольне кільце, шезлонги, альпінарій, парковка для автомобілів (max.10шт.). На ділянці ростуть берези, ялинка.Подача води - свердловина.Електрика - 380. Все в хорошому стані.База знаходиться в дуже мальовничому місці в першій лінії. До урізу води 50м.На території знаходяться цегляні споруди:господарський корпус з кухнею і туалет,дерев'яний щитовий корпус,три окремі дерев'яні щитові будиночки і житловий вагончик.В загальному 34 ліжко-місця. Приміщення потребують ремонту. До бази підведено центральний каналізаційний колектор. Пробурена і законсервована свердловина на воду. Площа землі 0.6га. Земля в оренді.