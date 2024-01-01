Навіщо ВІН-код у військовому квитку та як його отримати у Волинському ТЦК





Такий код потрібен для того, щоб військовозобов'язаний, зокрема, зміг виїхати з української території, якщо має на це право. Для отримання ВІН-коду потрібно приїхати у свій територіальний центр комплектування та соцпідтримки і пройти військово-лікарську комісію. Військовозобов'язаного мають поставити на облік в базу «Оберіг» - туди вводять його особисті дані.



Після заповнення всіх полів формується ВІН-код і його можна видруковувати. Цей штрихкод означає, що військовозобов’язана особа оновила дані у ТЦК та СП. Цей штрихкод вклеюють у військово-обліковий документ, наприклад, у військовий квиток.



«ВІН-код — це ідентифікаційний номер, який електронний реєстр «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному, призовнику чи резервісту.



Оскільки є багато тезків та ще й з однією датою народження, присвоєння коду базою «Оберіг» спростовує та пришвидшує пошук інформації про конкретну людину у великій базі даних. Цей номер вписується до військово-облікових документів, що є у громадянина.



Якщо ж в особи немає ВІН-коду у військово-обліковому документі, то ми бачимо, що ця особа досить давно не оновлювала своїх даних або не була в ТЦК протягом воєнного стану», - розповіла у коментарі Уляна Кравчук.



Журналісти поцікавилися у речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, чи перевіряють наявність ВІН-коду у чоловіків, які виїжджають за кордон. За її словами, на разі така перевірка не здійснюється.

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