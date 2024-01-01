8 днів не знімав берці і бронік: боєць з Волині про бої у Бахмуті та на Запоріжжі
Сьогодні, 08:20
Ковельчанин Роман Шишко з перших днів повномасштабного вторгнення пішов до війська в складі сил територіальної оборони. Спочатку служив у 54-му Ковельському батальйоні 100 бригади ТРО, а згодом став заступником командира одного з батальйонів 127-ї Харківської бригади територіальної оборони.
Суспільному військовослужбовець розповів про свій бойовий шлях, найважчі бої у Бахмуті та на Запорізькому напрямку.
"Треба було йти воювати. Я вже був в теробороні 54 батальйону Ковельського, формував мінометну батарею. Тоді ще ніхто не знав, з чим ми будемо воювати, яка буде зброя, яка техніка хто буде у нас противник: чи це буде висадка десанту, будуть танкові атаки, чи колони — маса питань і відповіді не було", — пригадує Роман Шишко.
Бої у Бахмуті і поранення
В березні 2023 року Роман Шишко у складі 127 Харківської бригади воював на Донеччині, був заступником командира батальйону і очолював штурмові групи.
"Треба було просто брати зброю і йти воювати. Був один такий проміжок часу, коли будинки напів оточили. Під обстрілами 8 днів, берці не знімав, бронік та, каску. Не виходило розслабитися. В тих боях я був двічі за три дні поранений", — говорить боєць.
Після виведення батальйону з Бахмута бійці тримали оборону на кордоні в Сумській області.
Війна дронів на Запоріжжі
Нині Роман Шишко виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Зі слів військового, бої на півдні бійцям даються важче, ніж у Бахмуті.
"В Бахмуті простіше було, воюєш між будинками і дворами, був великий ризик втратити життя або бути пораненим, але на Запоріжжі виявилися тяжчі умови, — каже волинянин. — Тяжко тримати позиції, дійти на "нуль". Посадки лише на картах залишилися, наяву їх уже немає і важко від дрона сховатися. Плюс земля — глинозем, збити його з берців не можливо, а це зайва вага".
Зі слів Романа Шишка, найбільше військові на передовій зараз потребують дронів. Батальйон, де служить волинянин, тримає позиції за кілька кілометрів від розташування росіян.
Мета — передати досвід
Одне із завдань заступника командира Батальйону — навчання новобранців і підготовка військових до оборони і штурмів.
"Я ще відчуваю, що можу навчити людей – не тільки рядових і сержантів, а й молодший офіцерський склад. Тому хотілося б іще досвід передавати і допомагати формувати підрозділи. Не так тяжко воювати, стріляти мені особисто, як сказати: синок іди і виконай бойову задачу. Це набагато трудніше", — додав Роман Шишко.
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Суспільному військовослужбовець розповів про свій бойовий шлях, найважчі бої у Бахмуті та на Запорізькому напрямку.
"Треба було йти воювати. Я вже був в теробороні 54 батальйону Ковельського, формував мінометну батарею. Тоді ще ніхто не знав, з чим ми будемо воювати, яка буде зброя, яка техніка хто буде у нас противник: чи це буде висадка десанту, будуть танкові атаки, чи колони — маса питань і відповіді не було", — пригадує Роман Шишко.
Бої у Бахмуті і поранення
В березні 2023 року Роман Шишко у складі 127 Харківської бригади воював на Донеччині, був заступником командира батальйону і очолював штурмові групи.
"Треба було просто брати зброю і йти воювати. Був один такий проміжок часу, коли будинки напів оточили. Під обстрілами 8 днів, берці не знімав, бронік та, каску. Не виходило розслабитися. В тих боях я був двічі за три дні поранений", — говорить боєць.
Після виведення батальйону з Бахмута бійці тримали оборону на кордоні в Сумській області.
Війна дронів на Запоріжжі
Нині Роман Шишко виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Зі слів військового, бої на півдні бійцям даються важче, ніж у Бахмуті.
"В Бахмуті простіше було, воюєш між будинками і дворами, був великий ризик втратити життя або бути пораненим, але на Запоріжжі виявилися тяжчі умови, — каже волинянин. — Тяжко тримати позиції, дійти на "нуль". Посадки лише на картах залишилися, наяву їх уже немає і важко від дрона сховатися. Плюс земля — глинозем, збити його з берців не можливо, а це зайва вага".
Зі слів Романа Шишка, найбільше військові на передовій зараз потребують дронів. Батальйон, де служить волинянин, тримає позиції за кілька кілометрів від розташування росіян.
Мета — передати досвід
Одне із завдань заступника командира Батальйону — навчання новобранців і підготовка військових до оборони і штурмів.
"Я ще відчуваю, що можу навчити людей – не тільки рядових і сержантів, а й молодший офіцерський склад. Тому хотілося б іще досвід передавати і допомагати формувати підрозділи. Не так тяжко воювати, стріляти мені особисто, як сказати: синок іди і виконай бойову задачу. Це набагато трудніше", — додав Роман Шишко.
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