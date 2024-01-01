Уночі сили ППО збили 28 російських безпілотників
Сьогодні, 09:00
Уночі 21 травня росіяни атакували українські міста 29-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) і мис Чауда (Крим).
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
В результаті протиповітряного бою було збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
В результаті протиповітряного бою було збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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