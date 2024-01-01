Захисники ліквідували ще 1380 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
Загалом росія вже втратила в Україні більше 495 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,
- танків ‒ 7605 (+15),
- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34),
- артилерійських систем – 12779 (+42) од,
- РСЗВ – 1077 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 811 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2207 (+2),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72),
- спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,
- танків ‒ 7605 (+15),
- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34),
- артилерійських систем – 12779 (+42) од,
- РСЗВ – 1077 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 811 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2207 (+2),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72),
- спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).
Дані уточнюються.
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