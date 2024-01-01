Захисники ліквідували ще 1380 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1380 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні більше 495 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,

- танків ‒ 7605 (+15),

- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34),

- артилерійських систем – 12779 (+42) од,

- РСЗВ – 1077 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 811 (+4) од,

- літаків – 354 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),

- крилаті ракети ‒ 2207 (+2),

- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72),

- спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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