Захисники ліквідували ще 1380 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,



- танків ‒ 7605 (+15),



- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34),



- артилерійських систем – 12779 (+42) од,



- РСЗВ – 1077 (+1) од,



- засоби ППО ‒ 811 (+4) од,



- літаків – 354 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),



- крилаті ракети ‒ 2207 (+2),



- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72),



- спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні більше 495 тисяч військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,- танків ‒ 7605 (+15),- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34),- артилерійських систем – 12779 (+42) од,- РСЗВ – 1077 (+1) од,- засоби ППО ‒ 811 (+4) од,- літаків – 354 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),- крилаті ракети ‒ 2207 (+2),- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72),- спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).Дані уточнюються.

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