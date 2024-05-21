У Німеччині з ножем напали на 15-річного біженця з України

У Німеччині з ножем напали на 15-річного біженця з України
У Дортмунді невідомі напали на молодого українця, який гуляв ввечері з двома друзями.

Про це пише Українська правда з посиланням на Bild.

Близько 21:00 компанія розговорилися з двома дівчатами. Групі молодих людей це, очевидно, не сподобалося, і почалася бійка. Раптом один з чоловіків витягнув ніж.

Як повідомляє Bild, 15-річний підліток отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла.

Підліткам вдалося втекти. Тяжко поранений українець пройшов кілометр по Дортмунду, перш ніж втратити свідомість.

Лікар швидкої допомоги боровся за життя неповнолітнього. Швидка допомога доставила важко пораненого хлопця до клініки.

Прокурор Марібель Андерссон припускає спробу ненавмисного вбивства.

Поліція веде активні пошуки нападника, розслідуванням займається відділ по розслідуванню вбивств.

За даними поліції, стан українського хлопця зараз стабільний.

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Теги: Німеччина, підліток, Україна
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