35 волинян стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт





Зокрема волиняни здобули 4 золоті, 11 срібні та 20 бронзові нагороди, розповіла Тетяна Михалюк.



Слухачі МАН з Волині — найкращі у секціях кліматології та метеорології, охорони довкілля та раціонального природокористування, біології людини та загальної біології.



Перші місця здобули:



учениця Луцького ліцею № 14 Анна Панькевич;



учениця Луцького ліцею №21 Катерина Демчишин;



учениця Луцького ліцею № 21 Божена Корецька;



учениця Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради Олена Дудкевич.



Срібні нагороди здобули:



учениця Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Дарина Пастушок у секції історії, теорії мистецтв та арткритики;



учениця Володимирського ліцею імені Олександра Цинкаловського Софія Шипелик у секції французької мови та французькомовної літератури;

учениця Луцького ліцею №18 Аліна-Юлія Романюк у секції іспанської мови та іспанськомовної літератури;



учениця опорного ліцею села Зимне Соломія Гладкова у секції технологій виробництва продукції тваринництва та ветеринарної медицини;



учень ліцею "Оберіг" Ковельської міської ради Павло Шворак у секції етнології;



учениця Нововолинського наукового ліцею Ольга Жабровець у секції психологія;



учениця Луцького ліцею №9 Соломія Демчишин у секції ботаніки;



учень Нововолинського наукового ліцею Дмитро Жернов у секції загальної та неорганічної хімії;



учениця Нововолинського наукового ліцею Анастасія Боярська у секції енергетики та електротехніки;



учениця Луцького ліцею №14 Аліна Сичук у секції автоматизації та робототехніки;



учень Луцького ліцею №18 Роман Артишевський у секції астрономії;



Бронзові нагороди отримали:



учениця Луцького ліцею №21 Катерина Корнелюк у секції зарубіжної літератури;



учениця Луцького ліцею №21 Вікторія Сидорук у секції літературної творчості;



учениця Старовижівського ліцею Христина Левчук у секції фольклористики;



учениця Нововолинського наукового ліцею Соломія Пархомук у секції англійської мови та англомовної літератури;



учениця Луцького ліцею №1 Софія Усік у секції німецьої мови та німецької літератури;



учениця Луцького ліцею №21 Богдана Сухарєва у секції польської мови та польськомовної літератури;



учень Видраницького ліцею Забродівської сільської ради Олександр Наход у секції геології, геохімії та мінералогії;



учениця Луцького ліцею №18 Домініка Різник у секції геоінформаційні системи та дистанці́йне зондування Землі;



учениця Луцького ліцею №14 Аліна Голянська у секції агрономії;



учениця Нововолинського наукового ліцею Вероніка Вовк у секції лісового та садово-паркового господарства;



учениця опорного закладу загальної середньої освіти "Прилісненський ліцей" Валерія Каращук у секції історія України;



учень опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей села Копачівка" Богдан Косанюк у секції археології;



учениця Луцького ліцею №27 Дарія Коваль у секції філософія;

учениця Волинського наукового ліцею Таїсія Токарчук у секції менеджменту та маркетингу;



учениця Луцького ліцею №21 Софія Ойович у секції зоологія;



учениця Луцького ліцею № 27 Мар'яна Князева у секції технології виробництва;



учень Луцького ліцею № 26 Володимир Галян у секції електроніки та приладобудування;



учень Волинського наукового ліцею Владислав Рубльов у секції інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій;



учениця Луцького ліцею №14 Вікторія Скляренко у секції екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження та секції теоретичної фізики;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завершився фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Серед переможців 35 учнів з Волині.Зокрема волиняни здобули 4 золоті, 11 срібні та 20 бронзові нагороди, розповіла Суспільному керівниця Волинської обласної Малої академії наукСлухачі МАН з Волині — найкращі у секціях кліматології та метеорології, охорони довкілля та раціонального природокористування, біології людини та загальної біології.учениця Луцького ліцею № 14 Анна Панькевич;учениця Луцького ліцею №21 Катерина Демчишин;учениця Луцького ліцею № 21 Божена Корецька;учениця Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради Олена Дудкевич.учениця Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Дарина Пастушок у секції історії, теорії мистецтв та арткритики;учениця Володимирського ліцею імені Олександра Цинкаловського Софія Шипелик у секції французької мови та французькомовної літератури;учениця Луцького ліцею №18 Аліна-Юлія Романюк у секції іспанської мови та іспанськомовної літератури;учениця опорного ліцею села Зимне Соломія Гладкова у секції технологій виробництва продукції тваринництва та ветеринарної медицини;учень ліцею "Оберіг" Ковельської міської ради Павло Шворак у секції етнології;учениця Нововолинського наукового ліцею Ольга Жабровець у секції психологія;учениця Луцького ліцею №9 Соломія Демчишин у секції ботаніки;учень Нововолинського наукового ліцею Дмитро Жернов у секції загальної та неорганічної хімії;учениця Нововолинського наукового ліцею Анастасія Боярська у секції енергетики та електротехніки;учениця Луцького ліцею №14 Аліна Сичук у секції автоматизації та робототехніки;учень Луцького ліцею №18 Роман Артишевський у секції астрономії;учениця Луцького ліцею №21 Катерина Корнелюк у секції зарубіжної літератури;учениця Луцького ліцею №21 Вікторія Сидорук у секції літературної творчості;учениця Старовижівського ліцею Христина Левчук у секції фольклористики;учениця Нововолинського наукового ліцею Соломія Пархомук у секції англійської мови та англомовної літератури;учениця Луцького ліцею №1 Софія Усік у секції німецьої мови та німецької літератури;учениця Луцького ліцею №21 Богдана Сухарєва у секції польської мови та польськомовної літератури;учень Видраницького ліцею Забродівської сільської ради Олександр Наход у секції геології, геохімії та мінералогії;учениця Луцького ліцею №18 Домініка Різник у секції геоінформаційні системи та дистанці́йне зондування Землі;учениця Луцького ліцею №14 Аліна Голянська у секції агрономії;учениця Нововолинського наукового ліцею Вероніка Вовк у секції лісового та садово-паркового господарства;учениця опорного закладу загальної середньої освіти "Прилісненський ліцей" Валерія Каращук у секції історія України;учень опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей села Копачівка" Богдан Косанюк у секції археології;учениця Луцького ліцею №27 Дарія Коваль у секції філософія;учениця Волинського наукового ліцею Таїсія Токарчук у секції менеджменту та маркетингу;учениця Луцького ліцею №21 Софія Ойович у секції зоологія;учениця Луцького ліцею № 27 Мар'яна Князева у секції технології виробництва;учень Луцького ліцею № 26 Володимир Галян у секції електроніки та приладобудування;учень Волинського наукового ліцею Владислав Рубльов у секції інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій;учениця Луцького ліцею №14 Вікторія Скляренко у секції екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження та секції теоретичної фізики;

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