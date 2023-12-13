35 волинян стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Сьогодні, 10:50
Завершився фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Серед переможців 35 учнів з Волині.
Зокрема волиняни здобули 4 золоті, 11 срібні та 20 бронзові нагороди, розповіла Суспільному керівниця Волинської обласної Малої академії наук Тетяна Михалюк.
Слухачі МАН з Волині — найкращі у секціях кліматології та метеорології, охорони довкілля та раціонального природокористування, біології людини та загальної біології.
Перші місця здобули:
учениця Луцького ліцею № 14 Анна Панькевич;
учениця Луцького ліцею №21 Катерина Демчишин;
учениця Луцького ліцею № 21 Божена Корецька;
учениця Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради Олена Дудкевич.
Срібні нагороди здобули:
учениця Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Дарина Пастушок у секції історії, теорії мистецтв та арткритики;
учениця Володимирського ліцею імені Олександра Цинкаловського Софія Шипелик у секції французької мови та французькомовної літератури;
учениця Луцького ліцею №18 Аліна-Юлія Романюк у секції іспанської мови та іспанськомовної літератури;
учениця опорного ліцею села Зимне Соломія Гладкова у секції технологій виробництва продукції тваринництва та ветеринарної медицини;
учень ліцею "Оберіг" Ковельської міської ради Павло Шворак у секції етнології;
учениця Нововолинського наукового ліцею Ольга Жабровець у секції психологія;
учениця Луцького ліцею №9 Соломія Демчишин у секції ботаніки;
учень Нововолинського наукового ліцею Дмитро Жернов у секції загальної та неорганічної хімії;
учениця Нововолинського наукового ліцею Анастасія Боярська у секції енергетики та електротехніки;
учениця Луцького ліцею №14 Аліна Сичук у секції автоматизації та робототехніки;
учень Луцького ліцею №18 Роман Артишевський у секції астрономії;
Бронзові нагороди отримали:
учениця Луцького ліцею №21 Катерина Корнелюк у секції зарубіжної літератури;
учениця Луцького ліцею №21 Вікторія Сидорук у секції літературної творчості;
учениця Старовижівського ліцею Христина Левчук у секції фольклористики;
учениця Нововолинського наукового ліцею Соломія Пархомук у секції англійської мови та англомовної літератури;
учениця Луцького ліцею №1 Софія Усік у секції німецьої мови та німецької літератури;
учениця Луцького ліцею №21 Богдана Сухарєва у секції польської мови та польськомовної літератури;
учень Видраницького ліцею Забродівської сільської ради Олександр Наход у секції геології, геохімії та мінералогії;
учениця Луцького ліцею №18 Домініка Різник у секції геоінформаційні системи та дистанці́йне зондування Землі;
учениця Луцького ліцею №14 Аліна Голянська у секції агрономії;
учениця Нововолинського наукового ліцею Вероніка Вовк у секції лісового та садово-паркового господарства;
учениця опорного закладу загальної середньої освіти "Прилісненський ліцей" Валерія Каращук у секції історія України;
учень опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей села Копачівка" Богдан Косанюк у секції археології;
учениця Луцького ліцею №27 Дарія Коваль у секції філософія;
учениця Волинського наукового ліцею Таїсія Токарчук у секції менеджменту та маркетингу;
учениця Луцького ліцею №21 Софія Ойович у секції зоологія;
учениця Луцького ліцею № 27 Мар'яна Князева у секції технології виробництва;
учень Луцького ліцею № 26 Володимир Галян у секції електроніки та приладобудування;
учень Волинського наукового ліцею Владислав Рубльов у секції інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій;
учениця Луцького ліцею №14 Вікторія Скляренко у секції екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження та секції теоретичної фізики;
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Зокрема волиняни здобули 4 золоті, 11 срібні та 20 бронзові нагороди, розповіла Суспільному керівниця Волинської обласної Малої академії наук Тетяна Михалюк.
Слухачі МАН з Волині — найкращі у секціях кліматології та метеорології, охорони довкілля та раціонального природокористування, біології людини та загальної біології.
Перші місця здобули:
учениця Луцького ліцею № 14 Анна Панькевич;
учениця Луцького ліцею №21 Катерина Демчишин;
учениця Луцького ліцею № 21 Божена Корецька;
учениця Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради Олена Дудкевич.
Срібні нагороди здобули:
учениця Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Дарина Пастушок у секції історії, теорії мистецтв та арткритики;
учениця Володимирського ліцею імені Олександра Цинкаловського Софія Шипелик у секції французької мови та французькомовної літератури;
учениця Луцького ліцею №18 Аліна-Юлія Романюк у секції іспанської мови та іспанськомовної літератури;
учениця опорного ліцею села Зимне Соломія Гладкова у секції технологій виробництва продукції тваринництва та ветеринарної медицини;
учень ліцею "Оберіг" Ковельської міської ради Павло Шворак у секції етнології;
учениця Нововолинського наукового ліцею Ольга Жабровець у секції психологія;
учениця Луцького ліцею №9 Соломія Демчишин у секції ботаніки;
учень Нововолинського наукового ліцею Дмитро Жернов у секції загальної та неорганічної хімії;
учениця Нововолинського наукового ліцею Анастасія Боярська у секції енергетики та електротехніки;
учениця Луцького ліцею №14 Аліна Сичук у секції автоматизації та робототехніки;
учень Луцького ліцею №18 Роман Артишевський у секції астрономії;
Бронзові нагороди отримали:
учениця Луцького ліцею №21 Катерина Корнелюк у секції зарубіжної літератури;
учениця Луцького ліцею №21 Вікторія Сидорук у секції літературної творчості;
учениця Старовижівського ліцею Христина Левчук у секції фольклористики;
учениця Нововолинського наукового ліцею Соломія Пархомук у секції англійської мови та англомовної літератури;
учениця Луцького ліцею №1 Софія Усік у секції німецьої мови та німецької літератури;
учениця Луцького ліцею №21 Богдана Сухарєва у секції польської мови та польськомовної літератури;
учень Видраницького ліцею Забродівської сільської ради Олександр Наход у секції геології, геохімії та мінералогії;
учениця Луцького ліцею №18 Домініка Різник у секції геоінформаційні системи та дистанці́йне зондування Землі;
учениця Луцького ліцею №14 Аліна Голянська у секції агрономії;
учениця Нововолинського наукового ліцею Вероніка Вовк у секції лісового та садово-паркового господарства;
учениця опорного закладу загальної середньої освіти "Прилісненський ліцей" Валерія Каращук у секції історія України;
учень опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей села Копачівка" Богдан Косанюк у секції археології;
учениця Луцького ліцею №27 Дарія Коваль у секції філософія;
учениця Волинського наукового ліцею Таїсія Токарчук у секції менеджменту та маркетингу;
учениця Луцького ліцею №21 Софія Ойович у секції зоологія;
учениця Луцького ліцею № 27 Мар'яна Князева у секції технології виробництва;
учень Луцького ліцею № 26 Володимир Галян у секції електроніки та приладобудування;
учень Волинського наукового ліцею Владислав Рубльов у секції інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій;
учениця Луцького ліцею №14 Вікторія Скляренко у секції екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження та секції теоретичної фізики;
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