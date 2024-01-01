Водій «під шафе» на Волині влетів у припарковану автівку
Сьогодні, 11:25
У Ковелі на вулиці Володимирській учора, 20 травня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише інформагентство Волинські Новини.
За словами очевидців, водій авто не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований транспортний засіб.
Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, на місці події правоохоронці зʼясували, що водій, керуючи автомобілем Ford Focus, здійснив наїзд на бордюрний камінь та по інерції в’їхав у припаркований транспортний засіб Chevrolet Epica.
Також під час спілкування інспектори у винуватця ДТП помітили ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов освідування на місці події. Результат – 0, 82 проміле.
Патрульні склали протокол за ст. 124 та за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
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Про це пише інформагентство Волинські Новини.
За словами очевидців, водій авто не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований транспортний засіб.
Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, на місці події правоохоронці зʼясували, що водій, керуючи автомобілем Ford Focus, здійснив наїзд на бордюрний камінь та по інерції в’їхав у припаркований транспортний засіб Chevrolet Epica.
Також під час спілкування інспектори у винуватця ДТП помітили ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов освідування на місці події. Результат – 0, 82 проміле.
Патрульні склали протокол за ст. 124 та за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
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