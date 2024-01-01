Водій «під шафе» на Волині влетів у припарковану автівку

трапилася дорожньо-транспортна пригода.



Про це пише інформагентство



За словами очевидців, водій авто не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований транспортний засіб.



Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, на місці події правоохоронці зʼясували, що водій, керуючи автомобілем Ford Focus, здійснив наїзд на бордюрний камінь та по інерції в’їхав у припаркований транспортний засіб Chevrolet Epica.







Також під час спілкування інспектори у винуватця ДТП помітили ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов освідування на місці події. Результат – 0, 82 проміле.



Патрульні склали протокол за ст. 124 та за ч. 1 ст. 130 КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на вулиці Володимирській учора, 20 травня,Про це пише інформагентство Волинські Новини За словами очевидців, водій авто не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований транспортний засіб.Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, на місці події правоохоронці зʼясували, що водій, керуючи автомобілем Ford Focus, здійснив наїзд на бордюрний камінь та по інерції в’їхав у припаркований транспортний засіб Chevrolet Epica.Також під час спілкування інспектори у винуватця ДТП помітили ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов освідування на місці події. Результат – 0, 82 проміле.Патрульні склали протокол за ст. 124 та за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

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