На Волині п'яний мотоцикліст не впорався з керуванням та впав: постраждала 11-річна пасажирка

За минулу добу поліцейські зареєстрували дві ДТП за участю мотоциклістів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Обидві автопригоди трапилися на Маневиччині.Учора, 19 травня, на вулиці Лісова у селі Набруска 41-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Geon у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та впав.Внаслідок ДТП 11-річна пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.За фактом керування транспортом у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.Результати освідування показали 1,88 проміле алкоголю в крові.Цього ж дня у селі Хряськ 16-річний хлопець, керуючи мотоциклом Viper, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив падіння.Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.