На Волині п'яний мотоцикліст не впорався з керуванням та впав: постраждала 11-річна пасажирка
Сьогодні, 10:50
За минулу добу поліцейські зареєстрували дві ДТП за участю мотоциклістів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Обидві автопригоди трапилися на Маневиччині.
Учора, 19 травня, на вулиці Лісова у селі Набруска 41-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Geon у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та впав.
Внаслідок ДТП 11-річна пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом керування транспортом у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Результати освідування показали 1,88 проміле алкоголю в крові.
Цього ж дня у селі Хряськ 16-річний хлопець, керуючи мотоциклом Viper, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив падіння.
Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Обидві автопригоди трапилися на Маневиччині.
Учора, 19 травня, на вулиці Лісова у селі Набруска 41-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Geon у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та впав.
Внаслідок ДТП 11-річна пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом керування транспортом у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Результати освідування показали 1,88 проміле алкоголю в крові.
Цього ж дня у селі Хряськ 16-річний хлопець, керуючи мотоциклом Viper, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив падіння.
Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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На Волині п'яний мотоцикліст не впорався з керуванням та впав: постраждала 11-річна пасажирка
Сьогодні, 10:50