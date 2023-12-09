Бійці Волинської бригади ліквідували відразу дев’ять російських військових

Бійці Волинської бригади ліквідували відразу дев’ять російських військових
Бійці Волинської бригади ліквідували відразу дев’ять російських військових.

Про це повідомляють на сторінці 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

"Відразу дев’ять орків – аеророзвідників і пілотів FPV-дронів – одномоментно одержали запрошення на концерт кобзона стараннями бійців підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100!

Вистеживши базу своїх візаві й визначивши кількість окупантів на ній, «літуни» «Сталевої Сотки» зуміли поцілити прямісінько всередину будівлі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок детонації боєкомплекту, який там зберігався, споруда була зруйнована вщент – перетворившись на «братську могилу» для дев’яти орків.

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Теги: Волинська бригада
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