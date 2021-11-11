На Волині вночі горів гараж

На Волині вночі горів гараж
На Волині, у селищі Турійськ, вночі, 20 травня, горів гараж.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

19 травня о 2:25 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Турійськ. На місце події прибули вогнеборці 17 ДПРЧ селеще Турійськ та МПО с. Радовичі.

Вогнем був охоплений гараж на гасіння якого вогнеборці подали водяний ствол. Ліквідували пожежу о 3:49. Потерпілих немає.

Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
На Волині вночі горів гараж

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Теги: Волинь, пожежа, гараж
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